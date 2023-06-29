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Стоматологию в Белгороде оштрафовали на 100 тысяч за ошибку в учёте препаратов

29 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
Стоматологическая поликлиника № 1 Белгорода нарушила правила учёта в журнале прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Проверку провела прокуратура областного центра.

Прокуратура проверила Стоматологическую поликлинику №1 Белгорода на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения в журнале учёта прекурсоров.

В адрес стоматологии внесли представление. Также учреждение привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.16 КоАП РФ и назначили штраф в 100 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Стоматология#Наркотические средства#Нарушения#Прокуратура#Белгород#Новости Белгорода
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