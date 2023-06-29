Стоматологию в Белгороде оштрафовали на 100 тысяч за ошибку в учёте препаратов

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Прокуратура проверила Стоматологическую поликлинику №1 Белгорода на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. В ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения в журнале учёта прекурсоров.
В адрес стоматологии внесли представление. Также учреждение привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.16 КоАП РФ и назначили штраф в 100 тыс. рублей.