Староосколец отомстил за гибель своей кошки стрельбой по чужой собаке

Во время прогулки подъехал мужчина и из пневматической винтовки выстрелил в одну из её собак по кличке Джек. Остановился мужчина только тогда, когда одна из девочек закрыла собаку собой, а женщина схватила винтовку и отвела в сторону. Животное получило травмы и находится на лечении.