Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Изображение материала

Староосколец отомстил за гибель своей кошки стрельбой по чужой собаке

29 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI
Неизвестная собака загрызла кошку мужчины, из-за чего он сел в авто и расправился с первым попавшимся животным, сообщает УМВД России по Белгородской области. Разборки произошли на глазах двоих детей.

14 июня с заявлением о жестоком обращении с животным в полицию обратилась 40-летняя жительница Старого Оскола. В тот вечер она и двое детей гуляли в районе ИЖС с собаками. Питомцы были на поводке.

Во время прогулки подъехал мужчина и из пневматической винтовки выстрелил в одну из её собак по кличке Джек. Остановился мужчина только тогда, когда одна из девочек закрыла собаку собой, а женщина схватила винтовку и отвела в сторону. Животное получило травмы и находится на лечении.

Злоумышленника уже нашли. Им оказался 37-летний местный житель. В вечер происшествия мужчине сообщили, что неизвестная собака загрызла его кошку. Он сел в авто и расправился с первым попавшимся животным. При даче пояснений, отметили в ведомстве, мужчина раскаивался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным» (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Винтовку у него изъяли. Подозреваемого обязали явкой.

Старооскольский пенсионер ответит в суде за то, что протащил привязанного к авто пса
Узнать подробнее
Читайте также:
«Выли, скулили, а в квартиру не попасть»: волонтёры — о спасении животных в ШебекиноMash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцевГде белгородцам бесплатно привить питомцев от бешенства в июне
#Алина Харина#Собаки#Винтовка#Уголовное дело#Жестокое обращение с животными#Происшествия#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Белгородская область
Подпишитесь
Как мусульмане в Белгороде отметили Курбан-байрам
Сегодня, 10:07
ВСУ обстреляли пропускной пункт в Шебекино
Сегодня, 07:11
Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения
Сегодня, 09:04
Похищали ли топливо на подстанции скорой помощи? Жалоба белгородца и ответ властей
Сегодня, 06:58
Белгородэнерго подключил к сетям новый культурно-спортивный центр в Короче
Сегодня, 09:25
Ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела
Сегодня, 07:00