Староосколец отомстил за гибель своей кошки стрельбой по чужой собаке

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
14 июня с заявлением о жестоком обращении с животным в полицию обратилась 40-летняя жительница Старого Оскола. В тот вечер она и двое детей гуляли в районе ИЖС с собаками. Питомцы были на поводке.
Во время прогулки подъехал мужчина и из пневматической винтовки выстрелил в одну из её собак по кличке Джек. Остановился мужчина только тогда, когда одна из девочек закрыла собаку собой, а женщина схватила винтовку и отвела в сторону. Животное получило травмы и находится на лечении.
Злоумышленника уже нашли. Им оказался 37-летний местный житель. В вечер происшествия мужчине сообщили, что неизвестная собака загрызла его кошку. Он сел в авто и расправился с первым попавшимся животным. При даче пояснений, отметили в ведомстве, мужчина раскаивался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным» (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Винтовку у него изъяли. Подозреваемого обязали явкой.