«Русал» изменил юрисдикцию с Кипра на Катар

О конфликте миноритариев в лице СУАЛа и компании известно давно. При этом во время объявления о проекте в Ленинградской области стало известно о готовящихся исках к «Русалу» со стороны миноритариев. В данный момент между En+ и «СУАЛ Партнерс» заключено соглашение, регулирующее взаимоотношения акционеров, в том числе исполнение дивидендной политики. При этом представители СУАЛа отмечают, что они, в отличие от партнеров, неукоснительно соблюдают его положения. «Систематические нарушения соглашения со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства. Мы готовы сделать этот шаг», — заявил Олег Фомичев.