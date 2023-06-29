«Русал» изменил юрисдикцию с Кипра на Катар

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
«Интерфакс» информирует, что на фоне постоянного ужесточения условий для офшорных компаний из России на территории Кипра алюминиевая компания «Русал» приняла решение о смене юрисдикции холдинговой компании для своих зарубежных активов на Катар. Руководство компанией осуществляет Владимир Рунов, работавший до этого директором департамента налоговой политики «Русала». Первое упоминание об AL Plus Holdings LLC появилось в списке аффилированных лиц «Русала» еще во втором полугодии прошлого года, но данную информацию опубликовали только сейчас. Об этом пишет newizv.ru.
В интервью «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией, указали, что целью создания новой компании является перевод зарубежных активов «Русала» из Кипра в Катар. Более того, данная холдинговая структура должна была указать на стремление «Русала» к экологизации производства и снижению углеродного следа, однако катарский AL Plus не имеет отношения к spin off низкоуглеродных активов, добавил один из источников.
Как пишет ТАСС, ранее в ходе годового собрания акционеров большинство акционеров «Русала» поддержали решение о невыплате дивидендов по итогам 2022 года. Они указали, что в текущих сложных рыночных условиях долговая нагрузка для компании относительно высока.
При этом РБК отмечает, что вместе с тем представители компании заявили о новой масштабной инвестиционной программе: «Русал» намерен построить глиноземный завод в Ленинградской области стоимостью 400 млрд рублей.
«Например, есть громко анонсированный проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта в Ленинградской области стоимостью в 400 млрд руб. Несомненно, важный и нужный проект, но неясно, какого уровня экспертизу он прошел, насколько детально проработан и просчитан», — сообщил глава СУАЛа Олег Фомичев.
О конфликте миноритариев в лице СУАЛа и компании известно давно. При этом во время объявления о проекте в Ленинградской области стало известно о готовящихся исках к «Русалу» со стороны миноритариев. В данный момент между En+ и «СУАЛ Партнерс» заключено соглашение, регулирующее взаимоотношения акционеров, в том числе исполнение дивидендной политики. При этом представители СУАЛа отмечают, что они, в отличие от партнеров, неукоснительно соблюдают его положения. «Систематические нарушения соглашения со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства. Мы готовы сделать этот шаг», — заявил Олег Фомичев.