Роспотребнадзор запретил купаться в нескольких брянских водоёмах

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Роспотребнадзор выявил проблемы в озёрах и реке Десна в Брянской области. Специалисты проверили пробы почвы и воды.
В Мутном озере обнаружено значительное превышение нормы колиморфных бактерий — в шестикратном размере. В водоёме рядом с заводом керамзитогравия нашли яйца токсокар. Опасные бактерии также обнаружены в Десне возле железнодорожного вокзала Брянск-Орловский и на озере в Белых Берегах, пишет издание.
В пруду в деревне Березино Дятьковского района содержание бактерий кишечной палочки превышает норму в три раза. Аналогичная ситуация с состоянием озера в Фокино.
Не рекомендуется купаться в реке Беседи в Красной Горе и в Стодольском пруду в Клинцах из-за неблагоприятных условий.
Состояние почвы также не соответствует нормам. В воде озера рядом с парком в Навле содержание энтерококков превышает норму в 45 раз, а в Октябрьском озере в Брасовском районе — в 25 раз.
Напомним, что в Белгородской области в этом сезоне работает 124 пляжа. Однако заключения от Роспотребнадзора получили ещё далеко не все зоны отдыха.