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Роспотребнадзор запретил купаться в нескольких брянских водоёмах

29 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
Специалисты взяли пробы почвы и воды и обнаружили несколько отклонений, в том числе по содержанию бактерий кишечной палочки. Подробности сообщают «Брянские новости».

Роспотребнадзор выявил проблемы в озёрах и реке Десна в Брянской области. Специалисты проверили пробы почвы и воды.

В Мутном озере обнаружено значительное превышение нормы колиморфных бактерий — в шестикратном размере. В водоёме рядом с заводом керамзитогравия нашли яйца токсокар. Опасные бактерии также обнаружены в Десне возле железнодорожного вокзала Брянск-Орловский и на озере в Белых Берегах, пишет издание.

В пруду в деревне Березино Дятьковского района содержание бактерий кишечной палочки превышает норму в три раза. Аналогичная ситуация с состоянием озера в Фокино.

Не рекомендуется купаться в реке Беседи в Красной Горе и в Стодольском пруду в Клинцах из-за неблагоприятных условий.

Состояние почвы также не соответствует нормам. В воде озера рядом с парком в Навле содержание энтерококков превышает норму в 45 раз, а в Октябрьском озере в Брасовском районе — в 25 раз.

Напомним, что в Белгородской области в этом сезоне работает 124 пляжа. Однако заключения от Роспотребнадзора получили ещё далеко не все зоны отдыха.

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#Водоёмы#Роспотребнадзор#Кишечная палочка#Общество#Брянская область
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