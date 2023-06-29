РЭО: В Воронежской области построят завод по утилизации шин

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что данное соглашение является продолжением сотрудничества с белорусскими партнерами в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, оно предусматривает переработку резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек. Совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, основная цель которых заключается в максимальном вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.