РЭО: В Воронежской области построят завод по утилизации шин

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:50
Документ подписан на X Форуме регионов России и Беларуси в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, передает rostovgazeta.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что данное соглашение является продолжением сотрудничества с белорусскими партнерами в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, оно предусматривает переработку резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек. Совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, основная цель которых заключается в максимальном вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.
В рамках этого соглашения РЭО также рассмотрит возможность оказания поддержки инвестиционным проектам в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами в соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Один из таких проектов предполагает создание объекта утилизации шин в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Стоимость проекта оценивается в 854 миллиона рублей.
Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев подчеркнул, что сотрудничество прежде всего направлено на развитие культуры ответственного обращения с вторичными материальными ресурсами и стимулирование их использования.