Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

РЭО: В Воронежской области построят завод по утилизации шин

29 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) в рамках международного сотрудничества в сфере переработки отходов заключил соглашение с компаниями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест» о строительстве завода по утилизации шин в Воронежской области.

Документ подписан на X Форуме регионов России и Беларуси в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, передает rostovgazeta.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что данное соглашение является продолжением сотрудничества с белорусскими партнерами в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, оно предусматривает переработку резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек. Совместные проекты будут реализовываться на принципах экономики замкнутого цикла, основная цель которых заключается в максимальном вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

В рамках этого соглашения РЭО также рассмотрит возможность оказания поддержки инвестиционным проектам в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами в соответствии с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Один из таких проектов предполагает создание объекта утилизации шин в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Стоимость проекта оценивается в 854 миллиона рублей.

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев подчеркнул, что сотрудничество прежде всего направлено на развитие культуры ответственного обращения с вторичными материальными ресурсами и стимулирование их использования.

Подпишитесь
В Белгороде начали ремонтировать подземный переход «Родина»
Сегодня, 11:29
На снос двух домов в центре Белгорода потратят больше 10 млн рублей
Сегодня, 10:36
Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения
Сегодня, 09:04
Похищали ли топливо на подстанции скорой помощи? Жалоба белгородца и ответ властей
Сегодня, 06:58
Ни одна клумба не пострадала от обстрелов в Шебекино
Сегодня, 12:46
«Белый луг» на лоне природы: в Белгородском районе вырастет новый микрорайон
Сегодня, 13:23