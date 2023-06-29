Похищали ли топливо на подстанции скорой помощи? Жалоба белгородца и ответ властей

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Как рассказал Бел.ру читатель Глеб, на Алексеевской подстанции скорой медпомощи похищают топливо.
Складывается впечатление, что здесь не скорая, а нефтебаза. Можно на примере одной поездки в Белгород аргументировано показать, как бюджетные деньги плавно перетекают из государственного в личный карман и кто этому способствует.
Глеб
Глеб добавил, что руководство вместо того, чтобы провести служебное расследование, предлагает обращаться к правоохранителям.
Странная позиция руководителя, отвечающего за бюджетную копейку. Наверное, надо это факт донести до губернатора, иначе дела не будет.
Глеб
Бел.Ру направило официальный запрос в областное правительство. На запрос нам ответили, что в адрес министра здравоохранения области Андрея Иконникова обращений по факту хищения топлива не поступало.
Но 28 апреля текущего года на имя главного врача ОГБУЗ «ССМП Белгородской области» Алексея Жирова поступила докладная записка от начальника гаража ОГБУЗ «ССМП Белгородской области». В ней было сказано, что водитель Алексеевской подстанции 16 апреля на АЗС заправлял топливо в канистру с топливной карты, закреплённой за служебным автомобилем. К служебной записке прилагалась докладная механика гаража Алексеевской подстанции и видеозапись с зафиксированным фактом хищения.
Была проведена служебная проверка по данному сообщению, выслушаны объяснения механика и водителя Алексеевской подстанции. Принято решение о направлении заявления в РОВД по Алексеевскому городскому округу по данному факту.
Из ответа правительства области
29 мая текущего года Жиров направил заявление в РОВД по Алексеевскому горокругу о привлечении к ответственности водителя Алексеевской подстанции скорой помощи за хищение топлива, предназначенного для заправки служебного автомобиля.
Однако 6 июня правоохранители вынесли определение об отказе в возбуждении дела в связи с недостаточной доказательной базой. А 20 июня ОГБУЗ «ССМП Белгородской области» направила жалобу прокурору Алексеевской межрайонной прокуратуры на вынесенное определение.
В правительстве добавили, что топливо для всех районных подстанций скорой помощи закупает централизованно центр закупок. Средний расход всех видов топлива в год по Алексеевской подстанции составляет 102 004, 12 литра. А контролируют его расход следующим образом: