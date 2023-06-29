Похищали ли топливо на подстанции скорой помощи? Жалоба белгородца и ответ властей

Но 28 апреля текущего года на имя главного врача ОГБУЗ «ССМП Белгородской области» Алексея Жирова поступила докладная записка от начальника гаража ОГБУЗ «ССМП Белгородской области». В ней было сказано, что водитель Алексеевской подстанции 16 апреля на АЗС заправлял топливо в канистру с топливной карты, закреплённой за служебным автомобилем. К служебной записке прилагалась докладная механика гаража Алексеевской подстанции и видеозапись с зафиксированным фактом хищения.