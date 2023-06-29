Поезд Белгород — Нежеголь вернут в расписание в июле

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Белгородской области изменится расписание нескольких пригородных поездов. Так, с 1 июля пассажиры вновь смогут добраться по железной дороге из Белгорода в Нежеголь и в обратном направлении. На маршруты выйдут:
Помимо этого, начнёт курсировать пригородный поезд №6014 Белгород — Томаровка (по вторникам и средам). В путь он отправится в 17:32, на конечную станцию прибудет в 18:30.
В июле также изменится периодичность пригородных поездов №6077/6078 Белгород — Разумное — Томаровка. Курсировать они будут по понедельникам, четвергам, пятницам.
Рейсы Белгород — Нежеголь пришлось отменить в начале июня, когда Шебекинский горокруг находился под массированными обстрелами.
Корректировки в июле коснутся ещё нескольких пригородных поездов, в том числе курсирующих между Воронежем и Старым Осколом.