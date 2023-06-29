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Posted 29 июня 2023, 11:46

Published 29 июня 2023, 11:46

Modified 29 июня 2023, 11:48

Updated 29 июня 2023, 11:48

Поезд Белгород — Нежеголь вернут в расписание в июле

Поезд Белгород — Нежеголь вернут в расписание в июле

29 июня 2023, 11:46
Фото: 1MI.
Ранее пригородные поезда отменили из-за массированных обстрелов. Изменения коснутся и маршрута Белгород — Томаровка, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В Белгородской области изменится расписание нескольких пригородных поездов. Так, с 1 июля пассажиры вновь смогут добраться по железной дороге из Белгорода в Нежеголь и в обратном направлении. На маршруты выйдут:

  • №6107 Белгород — Нежеголь отправлением в 08:31 и прибытием на станцию Нежеголь в 09:39 (по вторникам, средам, воскресеньям);
  • №6108 Нежеголь — Белгород отправлением в 16:22 и прибытием на станцию Белгород в 17:30 (по вторникам, средам, воскресеньям);
  • №6117 Белгород — Нежеголь отправлением в 07:00 и прибытием на станцию Нежеголь в 08:08 (по субботам);
  • №6118 Нежеголь — Белгород отправлением в 19:07 и прибытием на станцию Белгород в 20:15 (по субботам).

Помимо этого, начнёт курсировать пригородный поезд №6014 Белгород — Томаровка (по вторникам и средам). В путь он отправится в 17:32, на конечную станцию прибудет в 18:30.

В июле также изменится периодичность пригородных поездов №6077/6078 Белгород — Разумное — Томаровка. Курсировать они будут по понедельникам, четвергам, пятницам.

Рейсы Белгород — Нежеголь пришлось отменить в начале июня, когда Шебекинский горокруг находился под массированными обстрелами.

Корректировки в июле коснутся ещё нескольких пригородных поездов, в том числе курсирующих между Воронежем и Старым Осколом.

Поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекино
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