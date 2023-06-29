Окна белгородских детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой

Белгородцы в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» напомнили, что стеклянные фасады городской филармонии покрывали специальной противоударной плёнкой. Эта идея им пришлась по душе, и они предложили губернатору такой же плёнкой обклеить окна детских садов.