Окна белгородских детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Белгородцы в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» напомнили, что стеклянные фасады городской филармонии покрывали специальной противоударной плёнкой. Эта идея им пришлась по душе, и они предложили губернатору такой же плёнкой обклеить окна детских садов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что такое решение уже есть. В ближайшее время с помощью Росгвардии власти выберут наиболее эффективную в защите плёнку.
По плёнке уже дал задание. Встречались с заведующими детских садов, договорились, что возьмём старые стеклопакеты, которые у нас остались после проведения капремонта. Также возьмём несколько видов плёнки и попросим Росгвардию на полигоне отстрелять. Таким образом, узнаем, какая плёнка наиболее эффективная — такую и будем использовать. Команду такую уже дал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области