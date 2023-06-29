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Published Сегодня, 18:02

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Окна белгородских детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой

29 июня 2023, 18:02
Фото: 1MI
Такое поручение дал Вячеслав Гладков. Выбирать будут из нескольких видов плёнки.
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Дети

Белгородцы в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» напомнили, что стеклянные фасады городской филармонии покрывали специальной противоударной плёнкой. Эта идея им пришлась по душе, и они предложили губернатору такой же плёнкой обклеить окна детских садов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что такое решение уже есть. В ближайшее время с помощью Росгвардии власти выберут наиболее эффективную в защите плёнку.

По плёнке уже дал задание. Встречались с заведующими детских садов, договорились, что возьмём старые стеклопакеты, которые у нас остались после проведения капремонта. Также возьмём несколько видов плёнки и попросим Росгвардию на полигоне отстрелять. Таким образом, узнаем, какая плёнка наиболее эффективная — такую и будем использовать. Команду такую уже дал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Детский сад#Безопасность#Защитная плёнка#Дети#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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