Общая сумма выданных в Черноземье «Сельских ипотек» превысила 166 млн рублей

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
По итогам 2022 года в Черноземье объём ипотечных кредитов, которые были оформлены по программе Сбера «Сельская ипотека», превысил 166 млн рублей. Наибольшим спросом программа пользовалась среди жителей Воронежской области. На неё пришлось порядка 45% выданных ипотечных кредитов.
Также среди лидеров Белгородская (19%) и Липецкая области (16%).
Как отметил управляющий Белгородским отделением Сбербанка Евгений Поливаев, сельская ипотека является драйвером социально-экономического развития сельских территорий региона. Так, в 2022 году жители Белгородской области получили поддержку на сумму свыше 31 млн рублей для покупки жилья за городом.