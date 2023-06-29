Общая сумма выданных в Черноземье «Сельских ипотек» превысила 166 млн рублей

По итогам 2022 года в Черноземье объём ипотечных кредитов, которые были оформлены по программе Сбера «Сельская ипотека», превысил 166 млн рублей. Наибольшим спросом программа пользовалась среди жителей Воронежской области. На неё пришлось порядка 45% выданных ипотечных кредитов.