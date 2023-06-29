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Общая сумма выданных в Черноземье «Сельских ипотек» превысила 166 млн рублей

29 июня 2023, 14:59
Фото: 1MI
Наибольшей популярностью программа пользуется у жителей Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.
Сюжет
Ипотека

По итогам 2022 года в Черноземье объём ипотечных кредитов, которые были оформлены по программе Сбера «Сельская ипотека», превысил 166 млн рублей. Наибольшим спросом программа пользовалась среди жителей Воронежской области. На неё пришлось порядка 45% выданных ипотечных кредитов.

Также среди лидеров Белгородская (19%) и Липецкая области (16%).

Как отметил управляющий Белгородским отделением Сбербанка Евгений Поливаев, сельская ипотека является драйвером социально-экономического развития сельских территорий региона. Так, в 2022 году жители Белгородской области получили поддержку на сумму свыше 31 млн рублей для покупки жилья за городом.

Белгородцы в начале года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей
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#Ипотека#Сельская ипотека#Сбер#Программа#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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