На проживание беженцев в отеле «Амакс» в Белгороде в мае потратили 38,7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Согласно документам закупки, исполнитель контракта — ООО «АЛЬКОР». Компания предоставила услуги временного социально-бытового обустройства жителей приграничных районов области и жителей Украины, покинувших места жительства в связи с СВО. Заказчик услуг — МКУ «Управление ГОЧС Белгорода».
Согласно техническому заданию, подрядчик обязан был принять лица, вынужденно покинувшие места постоянного или временного проживания (ПВРы), предоставить гостиничные номера для временного размещения в массовом порядке, организовать трёхразовое питание для взрослых и четырёхразовое для детей, создать условия для проведения первичного медицинского осмотра.
Период оказания услуг — с 1 мая по 31 мая текущего года. Контракт действителен до 31 августа 2023 года.
За услуги заплатили 38 753 З00 рублей. Источник финансирования — резервный фонд администрации Белгорода. Стоимость проживания одного человека в отеле — 1900 рублей в сутки, исходя из расчёта 900 рублей проживание, 1000 рублей питание. Если за человеком было закреплено место, но он не питался, расчёт производился только за проживание.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «АЛЬКОР» зарегистрировано в 2004 году в Белгороде на проспекте Ватутина, 2. Руководитель организации — Елена Румянцева. Выручка компании за прошлый год составила 151,7 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 5,2 млн рублей. Основной вид деятельности организации — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Основным заказчиком по госконтрактам за 2022 год стало управление ГОЧС Белгорода. За последние пять лет ООО «АЛЬКОР» выполнила контракты для госорганизаций в общей сложности на 370,9 млн рублей.