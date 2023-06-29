На проживание беженцев в отеле «Амакс» в Белгороде в мае потратили 38,7 млн рублей

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «АЛЬКОР» зарегистрировано в 2004 году в Белгороде на проспекте Ватутина, 2. Руководитель организации — Елена Румянцева. Выручка компании за прошлый год составила 151,7 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 5,2 млн рублей. Основной вид деятельности организации — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Основным заказчиком по госконтрактам за 2022 год стало управление ГОЧС Белгорода. За последние пять лет ООО «АЛЬКОР» выполнила контракты для госорганизаций в общей сложности на 370,9 млн рублей.