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Металлические трубы упали на белгородца в результате столкновения фур под Воронежем

29 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
ДТП случилось на трассе М-4 «Дон». Столкнулись Volvo и Scania с полуприцепами. За рулём последнего авто был 39-летний белгородец. В результате аварии он пострадал, сообщили в пресс-службе воронежского УМВД.
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ДТП

Происшествие на участке трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе случилось 26 июня. Столкнулись Volvo с полуприцепом Schmitz и Scania с тем же полуприцепом.

По предварительным данным воронежского УМВД, водитель первой машины — 59-летний житель Ставропольского края — не справился с управлением, из-за чего транспорт въехал в стоявшую фуру. В результате аварии повредились крепления груза полуприцепа. Из-за этого сам груз — металлические трубы — упал. Пострадал 39-летний водитель Scania — житель Белгородской области.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, что в январе в Воронежской области в аварии погиб водитель грузовика из Белгородской области. Сообщалось, что машина врезалась в отбойник.

Фото: УМВД России по Воронежской области
На белгородской трассе перевернулась фура. Водитель пострадал
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#Инна Рогова#Фура#ДТП#Авария#Полуприцеп#Трубы#Происшествия#Белгородская область#Воронежская область#Ставропольский край
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