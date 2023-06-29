Металлические трубы упали на белгородца в результате столкновения фур под Воронежем

ДТП случилось на трассе М-4 «Дон». Столкнулись Volvo и Scania с полуприцепами. За рулём последнего авто был 39-летний белгородец. В результате аварии он пострадал, сообщили в пресс-службе воронежского УМВД.

Сюжет ДТП