Металлические трубы упали на белгородца в результате столкновения фур под Воронежем

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Происшествие на участке трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе случилось 26 июня. Столкнулись Volvo с полуприцепом Schmitz и Scania с тем же полуприцепом.
По предварительным данным воронежского УМВД, водитель первой машины — 59-летний житель Ставропольского края — не справился с управлением, из-за чего транспорт въехал в стоявшую фуру. В результате аварии повредились крепления груза полуприцепа. Из-за этого сам груз — металлические трубы — упал. Пострадал 39-летний водитель Scania — житель Белгородской области.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, что в январе в Воронежской области в аварии погиб водитель грузовика из Белгородской области. Сообщалось, что машина врезалась в отбойник.