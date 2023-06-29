Лидер группы «Земляне» призвал музыкантов не зарабатывать на патриотизме

Киселев обрушился и на чиновников, которые десятилетиями распределяли деньги среди артистов, впоследствии покинувших страну и из-за рубежа ее оскорбляющих. Он выразил мнение о том, что бюджет надо тратить не на концерты и автопробеги, а на что-то более полезное.