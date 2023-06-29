Лидер группы «Земляне» призвал музыкантов не зарабатывать на патриотизме

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Киселев напомнил, что несколько украинских рок-групп с самого начала спецоперации помогают ВСУ, передает kp.ru.
Он отметил, что некоторые члены Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству получают миллионы за создание патриотической оперы о викингах, при этом фильм «Викинг» Первого канала в свое время был плохо встречен многими людьми.
Киселев обрушился и на чиновников, которые десятилетиями распределяли деньги среди артистов, впоследствии покинувших страну и из-за рубежа ее оскорбляющих. Он выразил мнение о том, что бюджет надо тратить не на концерты и автопробеги, а на что-то более полезное.
Сам же продюсер с 2014 года помогает жителям Донбасса, а с начала спецоперации посещает с музыкантами зону боевых действий и госпитали, чтобы поддерживать солдат. Он также предложил денежное вознаграждение военным, которые уничтожат западную тяжелую технику. К этой идее присоединились Лепс и Басков.
Касательно ситуации с Аллой Пугачевой, по словам Киселева, чиновники зря раздули конфликт. Певица просто поддержала мужа и уехала за ним с детьми.
В целом музыкант предлагает медийно поддерживать артистов, которые готовы бесплатно выступать для родины.