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Лидер группы «Земляне» призвал музыкантов не зарабатывать на патриотизме

29 июня 2023, 13:18
Фото: 1MI
Продюсер и музыкант, создатель группы «Земляне» Владимир Киселев призвал деятелей культуры не на словах, а на деле доказать свой патриотизм. Он обвинил коллег в том, что они получают большие гонорары, но не помогают стране.

Киселев напомнил, что несколько украинских рок-групп с самого начала спецоперации помогают ВСУ, передает kp.ru.

Он отметил, что некоторые члены Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству получают миллионы за создание патриотической оперы о викингах, при этом фильм «Викинг» Первого канала в свое время был плохо встречен многими людьми.

Киселев обрушился и на чиновников, которые десятилетиями распределяли деньги среди артистов, впоследствии покинувших страну и из-за рубежа ее оскорбляющих. Он выразил мнение о том, что бюджет надо тратить не на концерты и автопробеги, а на что-то более полезное.

Сам же продюсер с 2014 года помогает жителям Донбасса, а с начала спецоперации посещает с музыкантами зону боевых действий и госпитали, чтобы поддерживать солдат. Он также предложил денежное вознаграждение военным, которые уничтожат западную тяжелую технику. К этой идее присоединились Лепс и Басков.

Касательно ситуации с Аллой Пугачевой, по словам Киселева, чиновники зря раздули конфликт. Певица просто поддержала мужа и уехала за ним с детьми.

В целом музыкант предлагает медийно поддерживать артистов, которые готовы бесплатно выступать для родины.

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