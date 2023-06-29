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«Купание запрещено»: после дождей на орловских дорогах появились необычные таблички

29 июня 2023, 14:36
Фото: «Интересный Орёл»

Орловцы установили возле луж таблички «Купание запрещено»

В городе прошли продолжительные дожди, из-за которых на дорогах образовались небольшие озёра. Орловцы с юмором подошли к ситуации, пишет «Орелtimes».

Жители Орловской области устали бороться с плохим состоянием дорог во дворах и межквартальных проездах. Вместо того, чтобы жаловаться на ситуацию, они решили изменить своё отношение к ней.

В одном из районов города после продолжительных дождей образовались огромные ямы, заполненные водой. Жители поставили табличку «Купание запрещено» возле этого временного «пруда».

Фотографии с этой табличкой опубликовали в сообществе, пользователи соцсети юмор оценили. Они также отметили, что подобные таблички можно было бы поставить на 80% дорог частного сектора, так как они находятся в таком же плачевном состоянии.

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