«Купание запрещено»: после дождей на орловских дорогах появились необычные таблички

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Жители Орловской области устали бороться с плохим состоянием дорог во дворах и межквартальных проездах. Вместо того, чтобы жаловаться на ситуацию, они решили изменить своё отношение к ней.
В одном из районов города после продолжительных дождей образовались огромные ямы, заполненные водой. Жители поставили табличку «Купание запрещено» возле этого временного «пруда».
Фотографии с этой табличкой опубликовали в сообществе, пользователи соцсети юмор оценили. Они также отметили, что подобные таблички можно было бы поставить на 80% дорог частного сектора, так как они находятся в таком же плачевном состоянии.