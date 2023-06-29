Как мусульмане в Белгороде отметили Курбан-байрам

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Это один из главных праздников в исламской религии. Курбан-байрам принято отмечать ровно через 70 дней после Ураза-байрам, знаменующего собой окончание поста и священного месяца Рамадан.
В основе торжества — история о пророке Ибрагиме. По легенде, ему во сне явился ангел по имени Джабраил и передал наставление Аллаха: принести в жертву своего сына Исмаила.
Ибрагим, будучи преданным Господу, решился исполнить это повеление. Но в последний момент Аллах вознаградил мужчину за его веру. Вместо ребенка он принял в жертву барана. В знак почитания этой легенды и появилась традиция.
Территория огорожена красно-белой лентой, вокруг дежурят полицейские. Надзор настолько серьезный, что, будучи немного растерянным, пришлось предъявить документы и объяснить причину прихода. Мечеть располагается на втором этаже здания автомойки, однако люди размещают коврики для намаза прямо перед ней. Количество пришедших несоизмеримо с реальным местом в святилище. Наверху очки моментально запотевают из-за большого числа посетителей, и пусть на стенах висят вентиляторы, их работы недостаточно.
Утро начинается с молитвы имама. На улицу звук воспроизводит небольшая колонка. Верующие то встают и разводят руки, то кланяются под протяжную мелодию голоса.
После процессии началось не менее торжественное действо. Как члены одной большой семьи, люди стали обниматься и целоваться. Не все понимали язык друг друга, но всё равно жали руки с приветливой улыбкой.
В это время на заднем дворе начала собираться очередь. В нескольких огромных казанах был приготовлен плов. Простые составляющие — мясо, рис, морковь, барбарис и нут. Сегодня блюда с бо́льшим размахом будут сделаны в кругу семьи.
— Ценность в том, чтобы, не пошатнувшись, не сомневаясь, отозваться божьему призыву и исполнить его волю. Мы берём покорность в традицию, поэтому сегодня, как и положено, принесём в жертву барашка, — рассказывает Рамазан Гаджимагомедов, имам.
Празднование продлится до 1 июля. Курбан-байрам — это праздник семьи, веры, помощи и добра. Поэтому в эти дни мусульмане стараются как можно больше нести добро в повседневность.