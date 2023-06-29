Как мусульмане в Белгороде отметили Курбан-байрам

Территория огорожена красно-белой лентой, вокруг дежурят полицейские. Надзор настолько серьезный, что, будучи немного растерянным, пришлось предъявить документы и объяснить причину прихода. Мечеть располагается на втором этаже здания автомойки, однако люди размещают коврики для намаза прямо перед ней. Количество пришедших несоизмеримо с реальным местом в святилище. Наверху очки моментально запотевают из-за большого числа посетителей, и пусть на стенах висят вентиляторы, их работы недостаточно.