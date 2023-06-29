Идея бесплатной пересадки в автобусах «переехала» из Белгорода в Курск

Изменения внедрили в рамках новой транспортной сети в Курске. Она в тестовом режиме будет работать с 1 июля по 1 сентября. Одно из новшеств — разделение маршрутов на магистральные, городские и подвозящие. Благодаря пересадочной системе транспортная доступность в Курске должна увеличиться в три раза, заверил замминистра транспорта и автодорог Курской области, экс-гендиректор ЕТК в Белгороде Александр Васильченко.