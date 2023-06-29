Идея бесплатной пересадки в автобусах «переехала» из Белгорода в Курск

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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В Курске введут бесплатную пересадку в общественном транспорте. Она будет доступна только при оплате картой на маршрутах, которые обслуживают новые автобусы и троллейбусы.
Отмечается, что бесплатные пересадки доступны в течение часа с момента оплаты первой поездки. Карту необходимо перекладывать к терминалу или валидатору после каждой пересадки. Бесплатная пересадка в трамваях пока не доступна, пишет издание.
Изменения внедрили в рамках новой транспортной сети в Курске. Она в тестовом режиме будет работать с 1 июля по 1 сентября. Одно из новшеств — разделение маршрутов на магистральные, городские и подвозящие. Благодаря пересадочной системе транспортная доступность в Курске должна увеличиться в три раза, заверил замминистра транспорта и автодорог Курской области, экс-гендиректор ЕТК в Белгороде Александр Васильченко.
Отметим, что идею бесплатных пересадок долго обсуждали и в Белгороде. Однако в феврале 2023 года министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко заявил, что пока такая инициатива не рассматривается.