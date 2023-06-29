Глава РЭО представил номинации «Зелёной премии»

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Представители РЭО отметили, что в число номинаций этого года вошли «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты», а также специальная закрытая номинация «Регионы России». Об этом пишет gorod55.ru.
«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране. В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Оргкомитет конкурса уточнил, что претендентами на получение премии в номинации «Образовательные проекты» могут стать вузы, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, которые поддерживают ценности сознательного потребления, а также занимаются формированием новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.
Арт-кураторы, художники, артисты, блогеры, журналисты медиапроектов, а также частные лица, внесшие вклад в создание новой модели поведения в обществе, приглашаются к участию в конкурсе в номинации «Культурные и медийные проекты». В данной номинации могут участвовать лидеры общественного мнения, редакции изданий, создатели выставочных проектов, авторы документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.
В номинации «Инициативы отраслевых компаний» будет оцениваться роль просветительских проектов, мероприятий и экоинициатив, которые были реализованы региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и другими специализированными компаниями в сфере обращения с отходами.
Номинация «Общественные и волонтерские проекты» создана для общественных и волонтерских организации, НКО, экоклубов, а также частных лиц.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в специальной закрытой номинации «Регионы России» жюри намерено оценить субъекты РФ с точки зрения их вклада в области обращения с ТКО.
Номинация «Корпоративные проекты» рассчитана на проекты крупных предприятий, которые работают над формированием осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.