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Глава РЭО представил номинации «Зелёной премии»

29 июня 2023, 17:07
Фото: reo.ru
В рамках поручения вице-премьера Правительства РФ Российский экологический оператор ежегодно организует проведение конкурса «Зеленая премия». В нынешнем году конкурсанты будут бороться за лидерство в пяти номинациях.

Представители РЭО отметили, что в число номинаций этого года вошли «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты», а также специальная закрытая номинация «Регионы России». Об этом пишет gorod55.ru.

«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране. В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Оргкомитет конкурса уточнил, что претендентами на получение премии в номинации «Образовательные проекты» могут стать вузы, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, которые поддерживают ценности сознательного потребления, а также занимаются формированием новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.

Арт-кураторы, художники, артисты, блогеры, журналисты медиапроектов, а также частные лица, внесшие вклад в создание новой модели поведения в обществе, приглашаются к участию в конкурсе в номинации «Культурные и медийные проекты». В данной номинации могут участвовать лидеры общественного мнения, редакции изданий, создатели выставочных проектов, авторы документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.

В номинации «Инициативы отраслевых компаний» будет оцениваться роль просветительских проектов, мероприятий и экоинициатив, которые были реализованы региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и другими специализированными компаниями в сфере обращения с отходами.

Номинация «Общественные и волонтерские проекты» создана для общественных и волонтерских организации, НКО, экоклубов, а также частных лиц.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в специальной закрытой номинации «Регионы России» жюри намерено оценить субъекты РФ с точки зрения их вклада в области обращения с ТКО.

Номинация «Корпоративные проекты» рассчитана на проекты крупных предприятий, которые работают над формированием осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.

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