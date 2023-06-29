Глава РЭО представил номинации «Зелёной премии»

«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране. В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.