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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

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Дожди с грозами омрачат белгородцам пятницу

29 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI
Осадки пройдут ночью и днём. Летней жары тоже ожидать не стоит: температура не поднимется выше +23 ˚С, сообщили в областном МЧС.
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Погода

В Белгородской области 30 июня будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидается дождь, местами с грозами. Ветер западной четверти до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +10…+15 ˚С. Днём потеплеет до +18…+23 ˚С.

Дождливо в пятницу будет и в Белгороде. Осадки в городе ожидаются ночью при +14 ˚С и днём при +20 ˚С.

В Белгороде дождь задержится и в выходные. Небольшие осадки пройдут днём в субботу и воскресенье при температуре около +25 ˚С.

Следующая неделя в Белгороде тоже начнётся с дождя. Осадки, судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, отступят только во вторник, 4 июля.

Синоптики вновь предсказали дожди в Белгородской области
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Гроза#Гидрометцентр#МЧС#Белгородская область#Белгород
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