Дожди с грозами омрачат белгородцам пятницу

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Белгородской области 30 июня будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидается дождь, местами с грозами. Ветер западной четверти до 14 м/с.
Ночью температура воздуха составит +10…+15 ˚С. Днём потеплеет до +18…+23 ˚С.
Дождливо в пятницу будет и в Белгороде. Осадки в городе ожидаются ночью при +14 ˚С и днём при +20 ˚С.
В Белгороде дождь задержится и в выходные. Небольшие осадки пройдут днём в субботу и воскресенье при температуре около +25 ˚С.
Следующая неделя в Белгороде тоже начнётся с дождя. Осадки, судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, отступят только во вторник, 4 июля.