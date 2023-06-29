До 1 сентября продлён срок выбора жилья для потерявших свои дома белгородцев

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал сообщение белгородки, которая попросила уточнить, до какого числа можно выбрать жильё: если до 1 июля жильё не выбрать, то жители «останутся ни с чем».
Глава региона сообщил, что срок выбора жилья для потерявших свои дома жителей приграничья продлили до 1 сентября.
Этот срок продлён до 1 сентября. Выбирать, конечно, можно до бесконечности, но нужно принимать решение. Если Вы готовы и у Вас есть возможность получить жильё, то пожалуйста. Будут получать те люди, которые приняли решение, такая возможность у вас будет до 1 сентября. Дальше срок продляться навряд ли будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области