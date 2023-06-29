До 1 сентября продлён срок выбора жилья для потерявших свои дома белгородцев

В ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал сообщение белгородки, которая попросила уточнить, до какого числа можно выбрать жильё: если до 1 июля жильё не выбрать, то жители «останутся ни с чем».