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До 1 сентября продлён срок выбора жилья для потерявших свои дома белгородцев

29 июня 2023, 18:53
Фото: 1MI
Об этом глава региона сообщил в прямом эфире. Ранее последним днём было 1 июля.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал сообщение белгородки, которая попросила уточнить, до какого числа можно выбрать жильё: если до 1 июля жильё не выбрать, то жители «останутся ни с чем».

Глава региона сообщил, что срок выбора жилья для потерявших свои дома жителей приграничья продлили до 1 сентября.

Этот срок продлён до 1 сентября. Выбирать, конечно, можно до бесконечности, но нужно принимать решение. Если Вы готовы и у Вас есть возможность получить жильё, то пожалуйста. Будут получать те люди, которые приняли решение, такая возможность у вас будет до 1 сентября. Дальше срок продляться навряд ли будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Новое жильё#Приграничье#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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