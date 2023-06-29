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«Белый луг» на лоне природы: в Белгородском районе вырастет новый микрорайон

29 июня 2023, 13:23
Фото: АО "БИК"
Участки различной площади под ИЖС уже доступны для бронирования. Первоначальный взнос стартует от 513 000 рублей. В стоимость входит подключение коммуникаций. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Новый микрорайон под названием «Белый луг» в Белгородском районе станет продолжением Севрюково 62.25. Он появится всего в 10 км от центра города и соединит в себе живописные зелёные пространства и городскую жизнь.

Главное преимущество «Белого луга» — отсутствие в непосредственной близости промышленных зон. Микрорайон появится в 15 минутах ходьбы от живописного Молдавского урочища с пешеходными тропами и небольшим прудом. В итоге жители смогут наслаждаться свежим воздухом и активным отдыхом рядом с домом.

Кроме этого, уже к 2026 году микрорайон полностью будет обеспечен водоснабжением и водоотведением. Ещё одним преимуществом «Белого луга» является транспортная доступность. В микрорайон на регулярной основе курсирует автобус №227.

Реализовывать участки планируется в три очереди. Желающие смогут приобрести землю под строительство дома мечты различной площади.

Фото: АО "БИК"

В микрорайоне предусмотрена застройка коммерческими объектами. А уже сейчас всё необходимое для жителей доступно в Севрюково 62.25. Это позволит жить в собственном доме с привычным городским уровнем комфорта.

В текущем сезоне будет организовано грейдирование дороги для облегчения процесса застройки участков первой очереди.

Забронировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства в новом микрорайоне «Белый луг» можно уже сейчас, перейдя по ссылке.

Больше информации о «Белом луге», его особенностях и условиях бронирования участков на сайте или по телефону 8 800 5555 031.

Реклама. АО «БИК»

#Кристина Семенчук#Бик#Земельные участки#Микрорайон#Город#Белгородский район
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