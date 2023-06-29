«Белый луг» на лоне природы: в Белгородском районе вырастет новый микрорайон

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Новый микрорайон под названием «Белый луг» в Белгородском районе станет продолжением Севрюково 62.25. Он появится всего в 10 км от центра города и соединит в себе живописные зелёные пространства и городскую жизнь.
Главное преимущество «Белого луга» — отсутствие в непосредственной близости промышленных зон. Микрорайон появится в 15 минутах ходьбы от живописного Молдавского урочища с пешеходными тропами и небольшим прудом. В итоге жители смогут наслаждаться свежим воздухом и активным отдыхом рядом с домом.
Кроме этого, уже к 2026 году микрорайон полностью будет обеспечен водоснабжением и водоотведением. Ещё одним преимуществом «Белого луга» является транспортная доступность. В микрорайон на регулярной основе курсирует автобус №227.
Реализовывать участки планируется в три очереди. Желающие смогут приобрести землю под строительство дома мечты различной площади.
В микрорайоне предусмотрена застройка коммерческими объектами. А уже сейчас всё необходимое для жителей доступно в Севрюково 62.25. Это позволит жить в собственном доме с привычным городским уровнем комфорта.
В текущем сезоне будет организовано грейдирование дороги для облегчения процесса застройки участков первой очереди.
Забронировать земельные участки для индивидуального жилищного строительства в новом микрорайоне «Белый луг» можно уже сейчас, перейдя по ссылке.