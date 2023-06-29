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Белгородские газовики выявили 142 факта несанкционированного отбора газа

29 июня 2023, 11:12
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
Контролёры «Газпром межрегионгаз Белгород» в рамках рейдовых мероприятий с января по май 2023 года выявили 142 факта несанкционированного отбора газа. Сумма ущерба превысила 13,6 млн рублей.

Специалисты компании проводят рейды ежедневно. В первую очередь проверяют приборы учета газа абонентов и потребителей, у которых потреблённый объём газа не соответствует нормативным значениям, установленным для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости.

При проведении осмотра счётчика газа контролёры проверяют целостность прибора учёта, отсутствие механических повреждений, наличие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин на корпусе счётного механизма и корпусе прибора учёта газа, плотное прилегание стекла индикатора, наличие и сохранность пломб, исключающих несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта.

При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта, которое влечёт искажение показаний, поставщик газа прекращает учитывать показания счетчика при расчётах и пересчитывает размер платы за природный газ.

#Кристина Семенчук#Проверка#Счётчики#Газ#Общество#Белгородская область
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