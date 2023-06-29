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Анна Гамурак проиграла суд Белгорблагоустройству по делу об арт-объекте на Везёлке

29 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI
Однако с решением суда Гамурак не согласна. Об этом она сообщила Бел.Ру. Подробнее — в нашем материале.
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Суд

Компания «Дирекция пространственного развития „10“» Анны Гамурак обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению Белгорблагоустройство. Она попросила взыскать 5,4 млн рублей основного долга (именно столько стоила скандальная инсталляция «Калейдоскоп» с пингвином, которую установили на Везёлке) и 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.

Также истец попросил отменить отказ мэрии Белгорода от исполнения условий контракта.

Из картотеки судебных дел следует, что 28 июня Арбитражный суд Белгородской области в иске полностью отказал. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к Анне Гамурак. Она отметила, что с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию.

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Дирекция пространственного развития „10“» зарегистрирована в Белгороде с 2019 года и занимается деятельностью в области ландшафтной архитектуры и консультативными услугами в области архитектуры. Руководитель и бенефициар — Анна Гамурак.

По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 309 тысяч рублей, а выручка от продажи превысила 3,2 млн рублей. В текущем году фирма заключила один госконтракт на 387 тысяч рублей.

Гамурак прокомментировала историю с исчезновением пингвинов с Везёлки в Белгороде
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