Анна Гамурак проиграла суд Белгорблагоустройству по делу об арт-объекте на Везёлке

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Компания «Дирекция пространственного развития „10“» Анны Гамурак обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению Белгорблагоустройство. Она попросила взыскать 5,4 млн рублей основного долга (именно столько стоила скандальная инсталляция «Калейдоскоп» с пингвином, которую установили на Везёлке) и 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.
Также истец попросил отменить отказ мэрии Белгорода от исполнения условий контракта.
Из картотеки судебных дел следует, что 28 июня Арбитражный суд Белгородской области в иске полностью отказал. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к Анне Гамурак. Она отметила, что с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию.
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Дирекция пространственного развития „10“» зарегистрирована в Белгороде с 2019 года и занимается деятельностью в области ландшафтной архитектуры и консультативными услугами в области архитектуры. Руководитель и бенефициар — Анна Гамурак.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 309 тысяч рублей, а выручка от продажи превысила 3,2 млн рублей. В текущем году фирма заключила один госконтракт на 387 тысяч рублей.