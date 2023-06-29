Анна Гамурак проиграла суд Белгорблагоустройству по делу об арт-объекте на Везёлке

Из картотеки судебных дел следует, что 28 июня Арбитражный суд Белгородской области в иске полностью отказал. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к Анне Гамурак. Она отметила, что с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию.