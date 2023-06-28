«Золотая лихорадка». Белгородка потребовала от Белгородэнергосбыта 80 кг золота

Не успел Белгородэнергосбыт передохнуть от не смирившихся со сменой эпохи «граждан СССР», которые настаивали на своем праве не платить за потреблённую электроэнергию, как в суд явилась «гражданин по земле и по крови, живорожденная женчина, наречённая в миру именем Ольга». И потребовала взыскать с АО «Белгородэнергосбыт» «80 килограммов золота 999,9 пробы с переводом суммы в рублях по стоимости килограмма золота на момент оплаты по указанным в приложенной квитанции реквизитам».