«Золотая лихорадка». Белгородка потребовала от Белгородэнергосбыта 80 кг золота

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Не успел Белгородэнергосбыт передохнуть от не смирившихся со сменой эпохи «граждан СССР», которые настаивали на своем праве не платить за потреблённую электроэнергию, как в суд явилась «гражданин по земле и по крови, живорожденная женчина, наречённая в миру именем Ольга». И потребовала взыскать с АО «Белгородэнергосбыт» «80 килограммов золота 999,9 пробы с переводом суммы в рублях по стоимости килограмма золота на момент оплаты по указанным в приложенной квитанции реквизитам».
Золотые лихорадки начались в середине 19 века и периодически происходят в мире и по сей день. Как правило, для стихийного наплыва старателей необходимым условием является возможность добычи драгоценного металла относительно лёгким способом. Вполне вероятно, что из каких-то своих соображений заявительница посчитала лёгкой добычей ресурсоснабжающую компанию.
История знала и раньше «четыреста сравнительно честных способов отъёма денег», но современные Остапы Бендеры пошли ещё дальше, предложив провести процедуру незаконного обогащения на глазах у третьей стороны — арбитражного суда.
Как обычно это бывает, когда доказательной базы нет, исковые требования облечены в такие псевдоюридические «кружева», что смысл улавливается только по островкам вменяемого текста. Похоже, триггером для судебного иска послужила майская квитанция за потреблённую электроэнергию, которую «живорождённая женчина» обнаружила в своём почтовом ящике в мае этого года.
Владелец товара — Белгородэнергосбыт выставил счёт за потреблённую электроэнергию. «Да какое он имеет право!» — судя по «логике» заявления, подумала гражданка «по земле и по крови», бросила на счёт компании 100 рублей, «потратив 80 (восемьдесят) минут своей безценной жизненной энергии». А затем…создала собственную квитанцию с требованием в течение 72 часов вернуть ей 80 килограммов чистого золота. Надо полагать, по килограмму за каждую минуту «безценной» энергии.
Эту историю вполне можно было бы назвать анекдотической, если бы она на самом деле не отвлекала энергию юристов Белгородэнергосбыта от других, несопоставимо более важных дел.
Гарантирующий поставщик электроэнергии в очередной раз напоминает всем неплательщикам о неотвратимости мер по взысканию дебиторской задолженности, вплоть до ограничения энергоснабжения, которые Белгородэнергосбыт применяет в строгом соответствии с федеральным законодательством.
Специально для «граждан по земле и по крови»: платить всё равно придётся!