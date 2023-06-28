Жители многоэтажки в Белгороде отказались от крышной котельной

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как отметил чиновник, в Белгороде дом №38а на ул. Губкина переподключили к центральному теплоснабжению. Что касается крышной котельной, оборудование законсервировано.
Комиссионно проработана каждая крышная котельная на предмет возможности или невозможности подобных мероприятий. У каждого дома индивидуальная ситуация в зависимости от наличия мощностей и близости тепловых сетей.
Александр Лоскутов
Председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко поинтересовался, повысится ли тариф после перехода на централизованное теплоснабжение. Лоскутов ответил, что теперь для жителей будет действовать утверждённый тариф на центральное теплоснабжение.
У крышных котельных есть преимущества. В процессе их нормальной эксплуатации с одной стороны есть строчка в тарифе за содержание оборудования, но люди платят по факту выработки теплоэнергии. Но как видим на примере всех 30 крышных котельных, это несёт за собой помимо экономической выгоды риски, когда всё лежит на плечах собственников и УК. А по центральному теплоснабжению есть чёткий тариф. Есть организация, которая занимается своевременной подготовкой к осенне-зимнему периоду.
Александр Лоскутов