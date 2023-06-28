За покупку Mercedes с браком белгородцу вернут почти 22 млн рублей

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Белгородец купил в ООО «АврораАвто МБ» Mercedes-Benz за 4,7 млн рублей. В течение гарантийного срока он обнаружил брак: на водительском сиденье была повреждена обивка. Покупатель захотел расторгнуть договор купли-продажи, но его претензию проигнорировали. Мужчина обратился в суд, но компания требования потребителя не признавала и предлагала отремонтировать повреждения безвозмездно.
В судебном заседании принял участие Роспотребнадзор. В ходе разбирательства установлено, что в машине имелся производственный недостаток, который не был устранён фирмой в течение 45 дней. Также была проведена судебная экспертиза — выяснилось, что для сидений был использован обивочный материал ненадлежащего качества.
В ходе разбирательств стоимость авто выросла. Чтобы покупатель не понёс убытки, суд решил взыскать с ООО «АврораАвто МБ» 9,7 млн рублей. Также суд обязал ответчика выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные и другие расходы. В общей сумме истец должен получить почти 22 млн рублей.