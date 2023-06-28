За покупку Mercedes с браком белгородцу вернут почти 22 млн рублей

В судебном заседании принял участие Роспотребнадзор. В ходе разбирательства установлено, что в машине имелся производственный недостаток, который не был устранён фирмой в течение 45 дней. Также была проведена судебная экспертиза — выяснилось, что для сидений был использован обивочный материал ненадлежащего качества.