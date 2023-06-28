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За покупку Mercedes с браком белгородцу вернут почти 22 млн рублей

28 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
Житель региона купил в салоне Mercedes-Benz, а позже заметил, что в авто повреждена обивка водительского сиденья. На момент покупки иномарка стоила 4,7 млн рублей. Однако по итогам разбирательства суд постановил вернуть мужчине в общей сложности 22 млн рублей.

Белгородец купил в ООО «АврораАвто МБ» Mercedes-Benz за 4,7 млн рублей. В течение гарантийного срока он обнаружил брак: на водительском сиденье была повреждена обивка. Покупатель захотел расторгнуть договор купли-продажи, но его претензию проигнорировали. Мужчина обратился в суд, но компания требования потребителя не признавала и предлагала отремонтировать повреждения безвозмездно.

В судебном заседании принял участие Роспотребнадзор. В ходе разбирательства установлено, что в машине имелся производственный недостаток, который не был устранён фирмой в течение 45 дней. Также была проведена судебная экспертиза — выяснилось, что для сидений был использован обивочный материал ненадлежащего качества.

В ходе разбирательств стоимость авто выросла. Чтобы покупатель не понёс убытки, суд решил взыскать с ООО «АврораАвто МБ» 9,7 млн рублей. Также суд обязал ответчика выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные и другие расходы. В общей сумме истец должен получить почти 22 млн рублей.

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#Алина Харина#Автомобиль#Роспотребнадзор#Суды#Общество#Белгородская область#Мерседес#Брак
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