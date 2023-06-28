За холодную должны, а за горячую вернём: белгородской пенсионерке перепутали счётчики

Posted 28 июня 2023, 07:12
Published 28 июня 2023, 07:12
Modified 28 июня 2023, 07:14
Updated 28 июня 2023, 07:14
Как рассказала Нина Павловна журналистам Бел.Ру, 20 лет назад, когда ей поставили счётчики на горячую и холодную воду, приборы перепутали местами. Так как в квартире пенсионерка не жила, о происходящем даже не подозревала.
По возвращению домой, она начала расходовать воду для цветов на улице. Но по итогу месяца показаний больше не стало.
Решила проверить счётчики — крутятся они или нет. Может быть, они неисправны. Включила, а вода пошла холодная на горячий кран. Они мне попутали 20 лет назад счётчики. Приходили раз в три месяца проверяли счётчики. Всё было нормально. Меняли их. Я так и платила. Позвонила в теплосетевую компанию, объяснила ситуацию, а они меня подняли на смех и отправили в водоканал.
Нина Павловна
После обращения специалисты водоканала выехали по адресу. Как рассказала пенсионерка, они посмотрели и ужаснулись.
Пригласили в офис, посмотрели и сказали, что горячей воды я оплатила меньше, чем положено. А на счёт холодной воды по расчётам водоканал должен был вернуть деньги. На следующий день я взяла такси, потому что недавно перенесла инфаркт, поехала в водоканал. Мне насчитали 8000 рублей теплосети. Это может быть. А холодная вода оплаченная остаётся у водоканала. Я пришла к ним, а они мне выставляют долг в 3000 рублей. Наоборот, они мне должны.
Нина Павловна
Как рассказала пенсионерка, погасить долг за горячую воду ей помогала дочь. А с холодной водой пришлось разбираться.
Я позвонила в соцзащиту. Там посоветовали обратиться к юристу. Приехала к юристу, а она спросила, зачем я платила. Не нужно было. Юрист посчитала и сказала, что более 2000 рублей должен водоканал. Пошла опять в водоканал. Они отказали.
Нина Павловна
На этом, как рассказал белгородка, с 2020 года история затихла. Но в 2023 году события развернулись в другом русле. Нине Павловне — 79 лет. Она инвалид второй группы и платила за квартиру со скидкой в 50%.
Пришла квитанция. Скидки не было. Они мне сказали, что водоканал пристал с судебными издержками, что я должна 3500 рублей высчитать. И сказали, что ничего не могут сделать. В итоге высчитали за апрель, май, июнь. А в платёжке всё равно идёт долг. Куда деваться? У кого помощи просить?
Нина Павловна
Мы попросили прокомментировать ситуацию водоканал. В организации нам сообщили, что от Нины Павловны до настоящего времени жалоб на некорректную работу счётчиков холодного и горячего водоснабжения не поступало.
При этом 26 июня долг за услугу холодного водоснабжения составляет 3332,38 рублей. Сумма образовалась в июне 2019 года. В водоканале добавили, что в июне 2019 года специалисты произвели проверку и снятие контрольных показаний счётчиков. И вот что удалось выяснить.
На основании акта была произведена корректировка показаний приборов учёта. То есть, на момент проверки прибора учёта холодной воды показание составляло 00449 м³, оплачено по показанию 00301 м³. По прибору учёта горячей воды показание составило 00297 м³, оплачено по показанию 00442 м³.
Из ответа водоканала
По итогам в водоканале отметили, что по счётчику горячей воды за услугу канализации, горячей воды было оплачено больше на 145 м³, в результате чего образовалась переплата в размере 5621,65 ₽. По счётчику холодной воды за услуги холодного водоснабжения и канализации холодной воды было произведено доначисление 148 м³ на сумму 9082,76 руб. (холодное водоснабжение — 3344,80 ₽, канализация холодной воды — 5737,96 руб.).
На основании вышеизложенного в связи с переплатой по канализации горячей воды в размере 5621,65 руб. были внесены корректировки в лицевой счёт для уменьшения задолженности размере 9082,76 руб. за услуги холодного водоснабжения и канализации холодной воды (9082,76-5621,65=3461,11 руб.). Таким образом, по состоянию на 26.06.2023 г. существующая задолженность в размере 3332,38 ₽. Её необходимо погасить.
Из ответа водоканала
В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что льготу по оплате коммунальных услуг Нине Павловне отменили из-за наличия судебной задолженности по оплате. Данная информация поступила в соцзащиту из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
После погашения долга льготу пенсионерке возобновят по её заявлению.