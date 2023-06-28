Выпускники из белгородского приграничья могут поступить в вуз тремя способами

Также в Минобрнауки РФ отметили, что заявление о приёме в вуз можно подать очно и дистанционно через информационную систему вуза, по почте, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (для поступающих по результатам ЕГЭ). При подаче заявления на зачисление абитуриент вправе выбрать форму проведения вступительных испытаний — письменно, собеседование, а также формат (очно или дистанционно).