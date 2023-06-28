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Выпускники из белгородского приграничья могут поступить в вуз тремя способами

28 июня 2023, 07:03
Фото: 1MI
Выпускники 11-х классов смогут поступить в университеты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний вуза, сообщает Минобрнауки России.
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Школы

Белгородские школьники, которые обучались очно и сдали ЕГЭ, поступают в университеты по результатам Единого госэкзамена. Выпускникам, которые учились дистанционно, разрешено поступать в вузы по результатам вступительных испытаний в форме собеседования. Ознакомиться со списком таких школ можно по ссылке. Отметим, что в перечень, помимо Белгородской, входят Курская и Брянская области. Для выпускников указанных школ доступны три варианта поступления.

  1. По результатам государственных экзаменов. При наличии полного комплекта ЕГЭ по предметам ученик может пройти вступительные испытания, в том числе собеседование. Засчитываться будет наилучший результат — балл по ЕГЭ или по вступительным.
  2. По вступительным экзаменам, даже если есть результаты ЕГЭ.
  3. По результатам ЕГЭ (при неполном комплекте) и вступительных испытаний. Выпускник может сдавать в вузе испытания как по всем предметам, так и по отдельным, которые необходимы для зачисления, в том числе по которым он уже сдавал ЕГЭ.

Перечень дисциплин для сдачи вступительных экзаменов определяется вузом в зависимости от специальности. График и порядок также устанавливает учебное заведение. Информация размещается на сайте вуза в разделах «Арбитуриенту» или «Поступающим».

Также в Минобрнауки РФ отметили, что заявление о приёме в вуз можно подать очно и дистанционно через информационную систему вуза, по почте, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (для поступающих по результатам ЕГЭ). При подаче заявления на зачисление абитуриент вправе выбрать форму проведения вступительных испытаний — письменно, собеседование, а также формат (очно или дистанционно).

С вопросом о поступлении выпускники школ Белгородской области могут обратиться на горячую линию Минобрнауки России 8 (800) 301 44 55.

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#Алина Харина#Выпускники#Школы#ЕГЭ 2023#Поступление#Поступление в вуз#Приграничье#Общество#Белгородская область
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