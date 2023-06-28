Выпускники из белгородского приграничья могут поступить в вуз тремя способами

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Белгородские школьники, которые обучались очно и сдали ЕГЭ, поступают в университеты по результатам Единого госэкзамена. Выпускникам, которые учились дистанционно, разрешено поступать в вузы по результатам вступительных испытаний в форме собеседования. Ознакомиться со списком таких школ можно по ссылке. Отметим, что в перечень, помимо Белгородской, входят Курская и Брянская области. Для выпускников указанных школ доступны три варианта поступления.
Перечень дисциплин для сдачи вступительных экзаменов определяется вузом в зависимости от специальности. График и порядок также устанавливает учебное заведение. Информация размещается на сайте вуза в разделах «Арбитуриенту» или «Поступающим».
Также в Минобрнауки РФ отметили, что заявление о приёме в вуз можно подать очно и дистанционно через информационную систему вуза, по почте, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (для поступающих по результатам ЕГЭ). При подаче заявления на зачисление абитуриент вправе выбрать форму проведения вступительных испытаний — письменно, собеседование, а также формат (очно или дистанционно).
С вопросом о поступлении выпускники школ Белгородской области могут обратиться на горячую линию Минобрнауки России 8 (800) 301 44 55.