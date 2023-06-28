Власти Белгорода проверят УК «Сантехподрядчик» в части эксплуатации крышных котельных

По официальным данным, в Белгороде в домах №39 и №45 на бульваре Строителей крышные котельные находятся в неудовлетворительном состоянии. Как отметил Радченко, ранее дома обслуживала УК «Сантехподрядчик», которая и довела оборудование до такого состояния.