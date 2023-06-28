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Власти Белгорода проверят УК «Сантехподрядчик» в части эксплуатации крышных котельных

28 июня 2023, 09:46
Фото: 1MI
Предложение поступило от председателя Белгородского горсовета Вадима Радченко. Он отметил, что именно из-за управляющей компании «Сантехподрядчик» две крышные котельные находятся в неудовлетворительном состоянии.
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УК

По официальным данным, в Белгороде в домах №39 и №45 на бульваре Строителей крышные котельные находятся в неудовлетворительном состоянии. Как отметил Радченко, ранее дома обслуживала УК «Сантехподрядчик», которая и довела оборудование до такого состояния.

Есть юридические возможности, чтобы жители получили деньги с «Сантехподрядчика» за неправильную эксплуатацию? Компания выставила счета и за май, когда практически не занималась работой, с угрозами жителям, что она будет собирать деньги через суд. Нужно проработать вопрос компенсации со стороны старой УК.
Вадим Радченко

Заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов ответил, что данный вопрос власти проработают.

Посмотрим, куда тратились деньги, которые были целевыми в тарифе на обслуживание оборудования.
Александр Лоскутов

Напомним, управляющей компании «Сантехподрядчик» не продлили лицензию, разрешающую руководить многоквартирными домами. Соответствующее письмо поступило в администрацию областного центра от регионального управления жилнадзора.

Жители многоэтажки в Белгороде отказались от крышной котельной
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#Кристина Семенчук#Крышная котельная#УК#Сантехподрядчик#Проверка#Средства#Город#Новости Белгорода#Белгород
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