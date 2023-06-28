Вину признал, но прошлое «безупречное»: что грозит Фуглаеву за обман налоговой

Те, кто знаком с делом Фуглаева, наверняка обратили внимание, что адвокат бизнесмена Оксана Фабрая выбрала для своего подзащитного стратегию сотрудничества со следствием. Вероятно, такая тактика пришлась по душе и самому Фуглаеву, который чуть ли не на каждом заседании признавал свою вину, раскаивался и просил прощения. Но не в этот раз: для последнего слова бизнесмену выделили следующее заседание, сразу после которого, скорее всего, подсудимому и вынесут приговор.