Вину признал, но прошлое «безупречное»: что грозит Фуглаеву за обман налоговой

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
На, по сути, предпоследнем заседании по делу Фуглаева прокурор скомпилировал всё то, о чём неоднократно говорилось до этого, в том числе и свидетелями. Если вкратце, то бизнесмен, по версии следствия, отправлял в налоговую документы с завышенной стоимостью строительства, за счёт чего суммы НДС возмещались также в завышенном объёме.
Прокурор ходатайствовал приобщить к материалам дела приговор Ирины Акиньшиной: эта сотрудница Фуглаева ранее была приговорена к четырём годам условно и к штрафу в 300 тыс. рублей. Вместе с ней, по мнению стороны обвинения, бизнесмен в составе организованной группы проворачивал махинации с налоговой.
Также Фуглаев, как утверждает прокурор, действовал и в одиночку, — пользуясь своим положением. Подробнее о том, как сотрудники «Добрыни» отзывались о мошеннических схемах бизнесмена, можно прочитать из предыдущего нашего материала.
Упомянул прокурор и случай с покупкой Фуглаевым здания на Преображенской, 190. Напомним, что схема у бизнесмена была относительно проста: он завышал стоимость строительства и ремонта и получал с налоговой не предназначенные ему деньги. В случае со зданием на Преображенской ремонт явно не проводился: строение имело, по словам обвинителя, признаки разрушения.
Из заключения эксперта следует, что рыночная стоимость здания составляет 64 млн рублей. По заключению эксперта установлено, что размер налогового вычета НДС составил при этом 70 млн рублей.
прокурор
Зачитав материалы, обвинитель затребовал для Фуглаева шесть лет колонии общего режима, штраф и запрет на право заниматься предпринимательской деятельностью в течение нескольких лет.
Участвовала в прениях и сторона потерпевших. Её представляла Наталья Иваненко, замначальника правового отдела налоговой инспекции региона. Женщина поддержала обвинение: по её мнению, вина Фуглаева доказана полностью.
Также Иваненко попросила оставить без рассмотрения иск на 98,6 млн рублей. Производство по второму гражданскому иску в размере 70 млн рублей уже прекратили — после возмещения ущерба.
Те, кто знаком с делом Фуглаева, наверняка обратили внимание, что адвокат бизнесмена Оксана Фабрая выбрала для своего подзащитного стратегию сотрудничества со следствием. Вероятно, такая тактика пришлась по душе и самому Фуглаеву, который чуть ли не на каждом заседании признавал свою вину, раскаивался и просил прощения. Но не в этот раз: для последнего слова бизнесмену выделили следующее заседание, сразу после которого, скорее всего, подсудимому и вынесут приговор.
Отмечая факт раскаяния, Фабрая настаивала на том, чтобы Фуглаеву смягчили приговор. По словам адвоката, её подзащитный и так уже почти три года находится в СИЗО, где один день засчитывают за полтора.
Фуглаев, несмотря на длительное содержание под стражей, показывает стойкую приверженность к уважительному отношению к человеку, обществу, труду. Он по возможности поддерживает рабочие места и занимает ответственную социальную позицию.
Оксана Фабрая
Адвокат отметила, что наказанию также присущ элемент кары. Но последняя не является самоцелью — скорее, средством для перевоспитания обвиняемого. Фуглаев, по мнению женщины, уже испытал на себе в полном объёме всю строгость наказания.
Очевидно, что на данный момент Фуглаев Сергей Иванович в достаточной степени испытал на себе меры государственного принуждения, чтобы в будущем не совершать преступления под страхом наказания.
Оксана Фабрая
Фабрая отметила, что, по словам президента Путина, работа судебной власти «всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата». А у Фуглаева в этом плане «безупречное прошлое» и «огромный трудовой путь»: ранее он создал ряд предприятий и сотни рабочих мест в Белгородской области, и в условиях санкционного давления это важно.
Далее адвокат ещё долго перечисляла заслуги бизнесмена перед обществом: поддержка спортсменов, в том числе и инвалидов, передача гуманитарной помощи военным в зоне СВО, и многое другое.
Завершая речь, адвокат заявила, что от мер государственного принуждения в отношении Фуглаева пострадали и его близкие.
У моего доверителя жена, дети, мама-инвалид. Его младшей дочери всего два года: это большая трагедия, что ребёнок с четырёх месяцев растёт без отца.
Оксана Фабрая
Женщина отметила, что семья бизнесмена очень нуждается в поддержке и в «мужском плече»: дом их находится на границе Шебекинского горокруга, где регулярно слышны взрывы и откуда пришлось переехать. Кроме того, горела не так давно и другая квартира, где сейчас проживают остальные Фуглаевы (и которую журналисты, интерпретируя слова адвоката, сперва приняли за дом в Шебекинском горокруге). За счёт всего этого семья «находится в постоянном стрессе».
Покидая каждое заседание, Сергей Фуглаев повторял, что всё решится и образумится «с божьей помощью». Так это или нет — удастся узнать только 7 июля, когда бизнесмену вынесут приговор. Перед этим подсудимый, скорее всего, снова признает вину, попросит прощения и раскается.
Отметим, что брат бизнесмена, Анатолий Фуглаев, ранее также признал свою вину и возместил ущерб. В конце концов бизнесмена выпустили из колонии.