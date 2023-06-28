Ведерников заявил о 14 погибших псковичах при атаке ДРГ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал видео, в котором сообщил о гибели нескольких бойцов из региона. Записью он поделился в своём Telegram-канале.
Сообщается, что некоторые военнослужащие погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область.
Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни. Хочу выразить искренние соболезнования близким наших бойцов, которые отдали жизни за Родину на Белгородской земле. Они настоящие герои.
Михаил Ведерников
Помимо этого, Ведерников заявил, что некоторые псковские бойцы тогда попали в плен. Властям известно о 10 военных. Сейчас уже удалось вернуть троих бойцов.
Ранее стало известно о гибели гвардии полковника Михаила Кузнецова. Он погиб при отражении атаки диверсантов в Белгородской области. На спецоперацию Кузнецов отправился добровольцем в октябре.