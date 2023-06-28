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Ведерников заявил о 14 погибших псковичах при атаке ДРГ на Белгородскую область

28 июня 2023, 12:52
Фото: кадр из видео
Губернатор Псковской области сообщил, что похороны проходили на минувшей и на этой неделях. Михаил Ведерников также сообщил о пленных.
Сюжет
СВО

27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал видео, в котором сообщил о гибели нескольких бойцов из региона. Записью он поделился в своём Telegram-канале.

Сообщается, что некоторые военнослужащие погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область.

Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни. Хочу выразить искренние соболезнования близким наших бойцов, которые отдали жизни за Родину на Белгородской земле. Они настоящие герои.
Михаил Ведерников

Помимо этого, Ведерников заявил, что некоторые псковские бойцы тогда попали в плен. Властям известно о 10 военных. Сейчас уже удалось вернуть троих бойцов.

Ранее стало известно о гибели гвардии полковника Михаила Кузнецова. Он погиб при отражении атаки диверсантов в Белгородской области. На спецоперацию Кузнецов отправился добровольцем в октябре.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
При отражении атаки диверсантов под Белгородом погиб муж главы подмосковной Истры
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#Инна Рогова#ДРГ#Атака#Гибель#Плен#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Псковская область#Михаил Ведерников#Видео
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