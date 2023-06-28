В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова наградили в Кремле

26 июня он участвовал в церемонии награждения в Большом кремлёвском дворце. В этот день вручали госнаграды и поощрения президента. Среди награждённых, помимо Гладкова, — певец Григорий Лепс, актёр Андрей Леонов, депутат Анатолий Вассерман, пишут «Ведомости».