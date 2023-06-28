В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил награду в Кремле. Церемония состоялась 26 июня.
Награждение проходило в Большом кремлёвском дворце. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко вручал госнаграды и поощрения главы государства губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, артистам, общественным деятелям. Всего награды получили около 90 человек.
Помимо губернатора Белгородской области, отметили глав Новгородской области, Ставрополья, Калининградской области, Сахалина, Кабардино-Балкарии, Еврейской автономной области и других регионов.
Из депутатов Госдумы в Кремле наградили Анатолия Вассермана, Дмитрия Певцова, Дениса Майданова, Александра Хинштейна и т. д. Среди артистов отметили дирижёра Юрия Башмета, актрису Светлану Немоляеву, актёров Игоря Угольникова и Андрея Леонова, певца Григория Лепса. Награды также получили бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, космонавт Сергей Рязанский, директор оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко.
Белгородский губернатор попал на фото с Дмитрием Певцовым. Снимок опубликовали в группе актёра и депутата Госдумы.