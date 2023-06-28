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В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову

28 июня 2023, 11:46
Фото: 1MI

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова наградили в Кремле

26 июня он участвовал в церемонии награждения в Большом кремлёвском дворце. В этот день вручали госнаграды и поощрения президента. Среди награждённых, помимо Гладкова, — певец Григорий Лепс, актёр Андрей Леонов, депутат Анатолий Вассерман, пишут «Ведомости».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил награду в Кремле. Церемония состоялась 26 июня.

Награждение проходило в Большом кремлёвском дворце. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко вручал госнаграды и поощрения главы государства губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, артистам, общественным деятелям. Всего награды получили около 90 человек.

Помимо губернатора Белгородской области, отметили глав Новгородской области, Ставрополья, Калининградской области, Сахалина, Кабардино-Балкарии, Еврейской автономной области и других регионов.

Из депутатов Госдумы в Кремле наградили Анатолия Вассермана, Дмитрия Певцова, Дениса Майданова, Александра Хинштейна и т. д. Среди артистов отметили дирижёра Юрия Башмета, актрису Светлану Немоляеву, актёров Игоря Угольникова и Андрея Леонова, певца Григория Лепса. Награды также получили бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, космонавт Сергей Рязанский, директор оркестра «Новая Россия» Дмитрий Гринченко.

Белгородский губернатор попал на фото с Дмитрием Певцовым. Снимок опубликовали в группе актёра и депутата Госдумы.

Фото: Группа Дмитрия Певцова в соцсети: vk.com/pevtsov2022
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#Инна Рогова#Награждение#Кремль#Госнаграда#Церемония#Губернаторы#Артисты#Депутаты#Сенаторы#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Григорий Лепс#Анатолий вассерман
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