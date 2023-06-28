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В Белгородской области установят новый светофор

28 июня 2023, 16:31
Фото: 1MI
Объект появится возле Драгунского-75. Заявка появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области». Деньги в размере 517 661 рубля на установку нового светофора выделят из областного бюджета. Поставщиком стал ООО «Технопроект».

Новый транспортно-пешеходный светофорный объект появится на автомобильной дороге км 13+900 «Белгород — Грайворон — Козинка» — это возле микрорайона Драгунское-75. Светофор должны установить светодиодный с анимацией движения пешеходов, обратным отсчётом времени и голосовым сопровождением. Пешеходная фаза будет включаться при помощи кнопки.

Кроме того, расстановку дорожных знаков, разметки и пешеходных ограждений должны выполнить в соответствие с ГОСТ. На перекрёстке установят мобильный комплект видеонаблюдения.

Установить светофор планируется к 30 сентября 2023 года. В случае, если объект будет ненадлежащего качества или появится позже указанного срока, исполнителю придётся заплатить штраф.

Новые светофоры появляются на федеральных трассах в Белгородской области
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#Александра Склярова#Светофор#Госзакупки#Ремонт дороги#Белгородская область
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