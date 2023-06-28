В Белгородской области установят новый светофор

Новый транспортно-пешеходный светофорный объект появится на автомобильной дороге км 13+900 «Белгород — Грайворон — Козинка» — это возле микрорайона Драгунское-75. Светофор должны установить светодиодный с анимацией движения пешеходов, обратным отсчётом времени и голосовым сопровождением. Пешеходная фаза будет включаться при помощи кнопки.