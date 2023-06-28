В Белгородской области установят новый светофор

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Заказчиком выступило ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области». Деньги в размере 517 661 рубля на установку нового светофора выделят из областного бюджета. Поставщиком стал ООО «Технопроект».
Новый транспортно-пешеходный светофорный объект появится на автомобильной дороге км 13+900 «Белгород — Грайворон — Козинка» — это возле микрорайона Драгунское-75. Светофор должны установить светодиодный с анимацией движения пешеходов, обратным отсчётом времени и голосовым сопровождением. Пешеходная фаза будет включаться при помощи кнопки.
Кроме того, расстановку дорожных знаков, разметки и пешеходных ограждений должны выполнить в соответствие с ГОСТ. На перекрёстке установят мобильный комплект видеонаблюдения.
Установить светофор планируется к 30 сентября 2023 года. В случае, если объект будет ненадлежащего качества или появится позже указанного срока, исполнителю придётся заплатить штраф.