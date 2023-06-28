В Белгородском районе в самообороне состоит порядка 500 человек

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В ряды добровольной народной дружины (ДНД) в Белгородском районе входят 300 человек, ещё 500 состоят в самообороне. Отряды постоянно заступают на дежурства с сотрудниками МВД, отметил Владимир Перцев.
Глава района рассказал, как местные жители могут заступить в отряды самообороны. Для этого необходимо обратиться в администрацию по месту жительства: «Более подробно в индивидуальном порядке будем работать».
Ранее стало известно, что белгородской самообороне начнут платить за защиту общественного порядка. Средства перенаправят из фонда возмещения части затрат на работу добровольных народных дружин.