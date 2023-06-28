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В Белгородском районе в самообороне состоит порядка 500 человек

28 июня 2023, 11:52
Фото: 1MI
Ещё 300 человек входят в добровольные народные дружины. Информацию озвучил во время эфира глава района Владимир Перцев.

В ряды добровольной народной дружины (ДНД) в Белгородском районе входят 300 человек, ещё 500 состоят в самообороне. Отряды постоянно заступают на дежурства с сотрудниками МВД, отметил Владимир Перцев.

Глава района рассказал, как местные жители могут заступить в отряды самообороны. Для этого необходимо обратиться в администрацию по месту жительства: «Более подробно в индивидуальном порядке будем работать».

Ранее стало известно, что белгородской самообороне начнут платить за защиту общественного порядка. Средства перенаправят из фонда возмещения части затрат на работу добровольных народных дружин.

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#Алина Харина#Днд#Самооборона#Приграничье#Общество#Белгородский район#Владимир перцев
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