В Белгородском районе в рамках нацпроекта отремонтировали автодорогу

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Белгородском районе в микрорайоне Таврово-8 отремонтировали автомобильную дорогу. Участок находится на ул. Суздальская. Средства выделили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В порядок привели 770 метров дорожного полотна. Всего на эти цели направили более 10,3 млн рублей.
Дорожники сняли старое асфальтовое покрытие и восстановили дорожное основание с добавлением щебёночно-песчаной смеси. Затем рабочие уложили три слоя асфальтобетона: выравнивающий, нижний и верхний слои покрытия.
В правительстве отметили, что кроме обновления дорожного полотка в нормативное состояние привели обочину и установили дорожные знаки.
Всего в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Белгородском районе отремонтируют в общей сложности 16,9 км полотна, которые находятся на 15 автомобильных дорогах.