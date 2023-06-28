Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

В Белгородском районе в рамках нацпроекта отремонтировали автодорогу

28 июня 2023, 12:58
Фото: Правительство Белгородской области
Участок находится в микрорайоне Таврово-8. Кроме обновления дороги, там привели в порядок обочину. Подробнее сообщили в областном правительстве.

В Белгородском районе в микрорайоне Таврово-8 отремонтировали автомобильную дорогу. Участок находится на ул. Суздальская. Средства выделили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В порядок привели 770 метров дорожного полотна. Всего на эти цели направили более 10,3 млн рублей.

Дорожники сняли старое асфальтовое покрытие и восстановили дорожное основание с добавлением щебёночно-песчаной смеси. Затем рабочие уложили три слоя асфальтобетона: выравнивающий, нижний и верхний слои покрытия.

В правительстве отметили, что кроме обновления дорожного полотка в нормативное состояние привели обочину и установили дорожные знаки.

Всего в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Белгородском районе отремонтируют в общей сложности 16,9 км полотна, которые находятся на 15 автомобильных дорогах.

Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги, которую не ремонтировали 15 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии ответили белгородцам на недовольства по поводу ремонта дорог в центреЯмочный ремонт на дорогах Белгорода: какие участки не устраивают горожанНа ремонт дорог к парку аттракционов в Белгороде потратят ещё 58 млн рублей
#Ремонт дороги#Нацпроект#Средства#Участок#Белгородский район#Город#Хорошие новости#Кристина Семенчук#Касается каждого
Подпишитесь
После атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды
Сегодня, 09:07
Ведерников заявил о 14 погибших псковичах при атаке ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:52
Mash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцев
Сегодня, 07:47
Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр
Сегодня, 08:35
Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?
Сегодня, 07:47
В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову
Сегодня, 11:46