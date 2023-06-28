Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Изображение материала

В Белгороде половина крышных котельных нуждается в ремонте

28 июня 2023, 08:27
Фото: 1MI
Такое заявление сделал заместитель главы администрации города по ЖКХ Александр Лоскутов. Всего по итогам обследования в неудовлетворительном состоянии находятся две крышных котельных.

По словам Лоскутова, в областном центре была сформирована комиссия по осмотру техсостояния крышных котельных в МКД. На территории Белгорода осмотрели 30 крышных котельных, которые обслуживают и снабжают теплом 34 многоквартирных дома. Это порядка 5600 человек.

В мае по итогам визуального осмотра всех крышных котельных две находятся в неудовлетворительном состоянии (бульвар Строителей №39 и №45), 15 — в удовлетворительном состоянии и 13 — в хорошем. Чиновник добавил, что в ряде случаев собственникам нужно провести собрание, чтобы решить вопрос финансирования ремонтно-восстановительных работ.

Также был проведён анализ тарифной составляющей за содержание котельного оборудования.

Разброс цен довольно большой. Например, на ул. Есенина, 9 — это порядка 10 рублей, а на ул. Шаландина, 4 к2 — это 4 рубля. Половина котельных находится в состоянии, где необходимы вложения для ремонтных работ. Основной недостаток — недоукомплектованность энергетическим оборудованием, отсутствие отдельных контроллеров панелей управления. В результате фактическая мощность не соответствует проектной, поэтому мы сталкиваемся с нареканиями жителей.
Александр Лоскутов

В целом на сегодняшний день средняя мощность котельных составляет 62% от проектной. Общие замечания и что нужно сделать:

  • замена взрывных клапанов на газоходах;
  • герметизация стыков на газоходах;
  • ревизия автоматических отводчиков на котлах;
  • отсутствие режимных карт;
  • изоляция и покраска трубопроводов;
  • промывка, очистка радиаторов и т. д.
Есть определённые риски поиска запчастей, потому что некоторые модели котлов — 15-летней давности. Сегодня по плану нашли все запчасти. Но это нужно контролировать.
Александр Лоскутов

По итогам до 2 августа в Белгороде проведут ремонтно-восстановительные работы на семи крышных котельных, а до 1 сентября устранят выявленные нарушения и проведут плановые работы.

Во сколько обойдётся подключение дома с крышной котельной к центральному отоплению?
Узнать подробнее
Читайте также:
В 17 крышных котельных Белгорода могут возникнуть проблемы из-за украинских горелокВ Белгороде 14 МКД с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплениюБелгородцы сменят управляющую компанию после жалоб на крышную котельную
#Крышная котельная#Ремонт#Осмотр#Комиссия#Город#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
После атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды
Сегодня, 09:07
Ведерников заявил о 14 погибших псковичах при атаке ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:52
Mash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцев
Сегодня, 07:47
Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр
Сегодня, 08:35
Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?
Сегодня, 07:47
В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову
Сегодня, 11:46