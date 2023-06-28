В Белгороде половина крышных котельных нуждается в ремонте

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По словам Лоскутова, в областном центре была сформирована комиссия по осмотру техсостояния крышных котельных в МКД. На территории Белгорода осмотрели 30 крышных котельных, которые обслуживают и снабжают теплом 34 многоквартирных дома. Это порядка 5600 человек.
В мае по итогам визуального осмотра всех крышных котельных две находятся в неудовлетворительном состоянии (бульвар Строителей №39 и №45), 15 — в удовлетворительном состоянии и 13 — в хорошем. Чиновник добавил, что в ряде случаев собственникам нужно провести собрание, чтобы решить вопрос финансирования ремонтно-восстановительных работ.
Также был проведён анализ тарифной составляющей за содержание котельного оборудования.
Разброс цен довольно большой. Например, на ул. Есенина, 9 — это порядка 10 рублей, а на ул. Шаландина, 4 к2 — это 4 рубля. Половина котельных находится в состоянии, где необходимы вложения для ремонтных работ. Основной недостаток — недоукомплектованность энергетическим оборудованием, отсутствие отдельных контроллеров панелей управления. В результате фактическая мощность не соответствует проектной, поэтому мы сталкиваемся с нареканиями жителей.
Александр Лоскутов
В целом на сегодняшний день средняя мощность котельных составляет 62% от проектной. Общие замечания и что нужно сделать:
Есть определённые риски поиска запчастей, потому что некоторые модели котлов — 15-летней давности. Сегодня по плану нашли все запчасти. Но это нужно контролировать.
Александр Лоскутов
По итогам до 2 августа в Белгороде проведут ремонтно-восстановительные работы на семи крышных котельных, а до 1 сентября устранят выявленные нарушения и проведут плановые работы.