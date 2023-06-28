В Белгороде половина крышных котельных нуждается в ремонте

В мае по итогам визуального осмотра всех крышных котельных две находятся в неудовлетворительном состоянии (бульвар Строителей №39 и №45), 15 — в удовлетворительном состоянии и 13 — в хорошем. Чиновник добавил, что в ряде случаев собственникам нужно провести собрание, чтобы решить вопрос финансирования ремонтно-восстановительных работ.