Территорию микрорайона в Губкине благоустроят по губернаторскому проекту

В микрорайоне установят парные автобусные остановки с подходами, а также благоустроят прогулочный сквер с игровыми и спортивными площадками между домами на улицах Преображенской, 17 и Кретова, 5. В сквере установят скамьи, урны, обустроят освещение. Усилить меры безопасности планируют с помощью установки системы видеонаблюдения.