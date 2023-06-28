Территорию микрорайона в Губкине благоустроят по губернаторскому проекту

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В микрорайоне установят парные автобусные остановки с подходами, а также благоустроят прогулочный сквер с игровыми и спортивными площадками между домами на улицах Преображенской, 17 и Кретова, 5. В сквере установят скамьи, урны, обустроят освещение. Усилить меры безопасности планируют с помощью установки системы видеонаблюдения.
Строители уже приступили к работе — на данный момент они занимаются планировкой земляной поверхности и подготовкой тротуарно-пешеходной сети. Глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов уже встретился с подрядчиками и обсудил объём работ.
Напомним, что ранее детская школа искусств города Губкин получила грант Министерства культуры на создание школы креативных индустрий. Дети, увлекающиеся творчеством, смогут получить дополнительное образование в таких сферах искусства