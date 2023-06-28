Студент из Белгорода создал программу, которая определяет степень виновности в ДТП

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Студент НИУ «БелГУ» Даниил Божко создал компьютерную программу для криминалистов, которая способна установить степень виновности участников ДТП. Программу создали по заказу экспертно-криминалистического центра регионального УМВД.
Программа выполняет расчёты, связанные с кинематикой и физикой движения. Для ПО был написан код, включающий 340 строк. Студент рассказал изданию, что вместе с криминалистическим центром было принято решение доработать программный модуль — это позволит накладывать перспективную сетку на фото с места ДТП и автоматизирует работу со следами происшествия. Также это упростит восстановление схемы места ДТП в масштабе.
Правоохранители отмечают, что интерфейс программы прост и упрощает проведение расчётов при экспертизе аварии, экономит время при расчёте скорости движения транспорта, дистанции и возможностей водителей избежать аварии.