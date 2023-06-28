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Студент из Белгорода создал программу, которая определяет степень виновности в ДТП

28 июня 2023, 14:12
Фото: 1MI
Компьютерную программу уже внедрили в работу областного управления МВД, сообщает ТАСС.
Сюжет
ДТП

Студент НИУ «БелГУ» Даниил Божко создал компьютерную программу для криминалистов, которая способна установить степень виновности участников ДТП. Программу создали по заказу экспертно-криминалистического центра регионального УМВД.

Программа выполняет расчёты, связанные с кинематикой и физикой движения. Для ПО был написан код, включающий 340 строк. Студент рассказал изданию, что вместе с криминалистическим центром было принято решение доработать программный модуль — это позволит накладывать перспективную сетку на фото с места ДТП и автоматизирует работу со следами происшествия. Также это упростит восстановление схемы места ДТП в масштабе.

Правоохранители отмечают, что интерфейс программы прост и упрощает проведение расчётов при экспертизе аварии, экономит время при расчёте скорости движения транспорта, дистанции и возможностей водителей избежать аварии.

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#Алина Харина#ДТП#Криминалисты#Компьютер#Программирование#Наука#Белгородская область
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