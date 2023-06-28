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Published Сегодня, 16:04

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Студент белгородского университета пытался дать взятку за успешную сдачу экзаменов

28 июня 2023, 16:04
Фото: 1MI
Сумму он передал посреднику, который должен был отдать деньги преподавателям, однако деньги так переданы и не были. На студента завели уголовное дело, сообщили в Следкоме Белгородской области.
Сюжет
Взятка

По данным пресс-службы регионального Следкома, студент одного из высших образовательных учреждений Белгородской области решил дать преподавателям взятку для успешного прохождения промежуточной аттестации. Так, в январе 2023 года 22-летний парень передал 15 500 рублей посреднику, который должен был отдать деньги преподавателям.

Но посредник деньги не передал: его действиям будет дана правовая оценка. В отношении же студента завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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#Александра Склярова#Взятка#Студент#Происшествия#Белгородская область
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