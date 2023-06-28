Студент белгородского университета пытался дать взятку за успешную сдачу экзаменов

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
По данным пресс-службы регионального Следкома, студент одного из высших образовательных учреждений Белгородской области решил дать преподавателям взятку для успешного прохождения промежуточной аттестации. Так, в январе 2023 года 22-летний парень передал 15 500 рублей посреднику, который должен был отдать деньги преподавателям.
Но посредник деньги не передал: его действиям будет дана правовая оценка. В отношении же студента завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.