Стелы, музеи, драмтеатр: ключевые цветочные объекты оформления Белгорода в этом году

Так, по словам заммэра, за год проведена инвентаризация цветников и разработаны паспорта цветочных объектов. Утверждены и запущены 60 объектов цветочного оформления на территории более 33 тыс квадратных метров. Выбранная концепция оформления должна обеспечить стилистическую связанность и подчеркнуть экологичность. Озеленители ориентировались на экономичность и эксплуатацию объектов в долгосрочном периоде.