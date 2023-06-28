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Стелы, музеи, драмтеатр: ключевые цветочные объекты оформления Белгорода в этом году

28 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI

В Белгороде назвали ключевые объекты для цветочного оформления

Сегодня на открытом оперативном совещании администрации Белгорода заммэра и главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова рассказала о цветочных концепциях, выбранных для оформления города в 2023 году.

Так, по словам заммэра, за год проведена инвентаризация цветников и разработаны паспорта цветочных объектов. Утверждены и запущены 60 объектов цветочного оформления на территории более 33 тыс квадратных метров. Выбранная концепция оформления должна обеспечить стилистическую связанность и подчеркнуть экологичность. Озеленители ориентировались на экономичность и эксплуатацию объектов в долгосрочном периоде.

Были привлечены эксперты в области цветочного оформления из других регионов России. В совместной работе создан 21 объект оформления, 13 из них реализуют уже в этом году на территории 13 тыс квадратных метров.

Ключевыми объектами цветочного оформления города в этом году определены: памятники, памятные стелы, цветочные клумбы около драмтеатра, памятник Щепкину, южная/северная сторона здания администрации Белгорода, развязка улиц Чумичова-Победы, художественный музея, музей-диорама, памятник «Русское слово», а также обе части Свято-Троицкого бульвара.

В ходе открытого совещания мэр Белгорода Валентин Демидов поручил озеленителям максимально обеспечить город посадочным материалами, «реанимировать задачи и выйти на перспективность».

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