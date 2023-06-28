Стало известно о 2 пострадавших в результате падения лифта в Воскресенске

Эксперты отмечают, что все будет сводиться к обычному составлению отчетностей, а системного решения проблем в сфере не предвидится, так как участники рынка сосредоточены исключительно на своих интересах. Что касается пассажиров лифтов и эскалаторов, то их жизнь и здоровье будет находиться под угрозой, пока система не будет полностью отстроена.