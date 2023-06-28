Стало известно о 2 пострадавших в результате падения лифта в Воскресенске

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Известно, что лифт запустили в 2007 году. Оборудование прошло техническое освидетельствование в декабре 2022 года.
В Национальном лифтовом союзе (НЛС) сообщили, что за последние 5 лет жертвами неисправных лифтов стали 129 человек. Проблема в том, что подобные инциденты учащаются. Только за 5 месяцев этого года в новостных сводках публиковалась информация о 62 ЧП в лифтах и на эскалаторах, пишет newsnn.ru.
Например, в марте рабочий упал в шахту лифта в одном из иркутских ТЦ. В Самаре рухнувший лифт стал причиной гибели 22-летнего молодого человека. В Уфе во время пожара в многоэтажке два человека оказались запертыми в лифте.
Серьезные проблемы назрели в лифтовой отрасли в течение последних нескольких лет. В качестве примера можно привести Хабаровский край. В регионе планируют заменить 279 единиц оборудования. Производством новых лифтов должны заняться гиганты отрасли — Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) и Карачаровский механический завод (КМЗ). Однако оба производителя находятся сейчас в достаточно сложном положении: КМЗ был признан банкротом, а ЩЛЗ стал фигурантом дела о картельном сговоре, в результате которого незаконным способом его участниками были получены доходы в размере 1 миллиарда рублей, пишет издание «Коммерсантъ».
С такими субъектами рынка импортозамещение остается под угрозой. Эксперты считают, что кризис лифтовой отрасли вызван отсутствием системного подхода. Будучи заинтересованными исключительно в размерах прибыли, производители не заботятся о качестве своей продукции и о том, в чьи руки она попадет.
Отмечается, что техническое обслуживание лифтов не всегда проводят профессионалы. После запуска оборудования контроль и ответственность за его работу переходит к ТСЖ и управляющим компаниям, которые привлекают для ремонта и обслуживания не узкопрофильных профессионалов, а специалистов широкого профиля.
По данным «РИА Новости», около 20% лифтов в стране уже отработали максимальный, 25-летний срок и нуждаются в замене. Сейчас зарегистрировано 496 000 единиц лифтового оборудования по всей России. Примерно 100 000 лифтов уже отслужили свой срок.
Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева уточнила, что к началу 2025 года в стране должно быть заменено 93 600 лифтов.
Напомним, что с 1 марта управляющие компании стали контролироваться Ростехнадзором, который также отвечает за безопасность лифтов и подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями. Тем не менее эксперты не возлагают больших надежд, что изменение в системе контроля позволит решить проблемы, назревшие в лифтовой отрасли.
«Когда будет введен надзор со стороны государственного органа — в случае если что-то произойдет, виновность ваша будет определена, если вы не выполнили правила», — отметил первый вице-президент НЛС Алексей Захаров.
Эксперты отмечают, что все будет сводиться к обычному составлению отчетностей, а системного решения проблем в сфере не предвидится, так как участники рынка сосредоточены исключительно на своих интересах. Что касается пассажиров лифтов и эскалаторов, то их жизнь и здоровье будет находиться под угрозой, пока система не будет полностью отстроена.