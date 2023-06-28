«Стальное дерево» поддержало открытие профориентационного проекта «Стойленцы NEXT»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В течение лета 100 ребят познакомятся с востребованными на комбинате профессиями, проведут собственные исследовательские работы, побывают на экскурсии по СГОКу, посетят лаборатории Старооскольского индустриально-технологического техникума и встретятся с молодыми специалистами комбината.
Организатором открытия профориентационной смены в этом году стал коллектив Дворца культуры «Комсомолец» — победитель грантового конкурса «Стальное дерево». Их проект предусматривает проведение цикла выездных профориентационных мероприятий для юных участников смены «Стойленцы NEXT», а также смены»Стойленские каникулы», которая откроется в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна».
В день открытия в фойе школы организовали выставку исследовательских работ студентов Старооскольского индустриально-технологического техникума, Оскольского политехнического колледжа и СТИ НИТУ МИСИС. Школьники увидели интерактивный «умный дом» и гравировальную машину в миниатюре, модели обжиговой машины и вагоноопрокидывателя, робототехнику, созданную с помощью 3D-принтера.
«Нам важно выстроить систему профориентации от школьной скамьи до профильного трудоустройства. Основная задача таких профильных смен — дать понять школьникам, насколько актуальны, многогранны и интересны профессии, представленные на СГОКе. Рассказать, какие есть пути для их развития и реализации творческих инициатив в этой сфере», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Праздник открытия смены продолжился и за стенами учебного заведения. Сотрудники «Комсомольца» подготовили множество интерактивных площадок, которые разместили в школьном дворе. Школьники участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, игре на барабанах и рисованию на воде в технике «эбру», ставили эксперименты в научно-химическом шоу «Трюки науки». Все желающие получили подарок от мастера по аквагриму — рисунок с надписью «Я люблю СГОК».