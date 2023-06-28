«Стальное дерево» поддержало открытие профориентационного проекта «Стойленцы NEXT»

Праздник открытия смены продолжился и за стенами учебного заведения. Сотрудники «Комсомольца» подготовили множество интерактивных площадок, которые разместили в школьном дворе. Школьники участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, игре на барабанах и рисованию на воде в технике «эбру», ставили эксперименты в научно-химическом шоу «Трюки науки». Все желающие получили подарок от мастера по аквагриму — рисунок с надписью «Я люблю СГОК».