Следком нашёл виновного в гибели троих мужчин в канализации в Ровеньках

9 августа прошлого года в Ровеньках трое человек погибли на канализационно-насосной станции. Работники ООО «Экологические системы» меняли погружной насос в канализации. Во время работ у слесаря-сантехника повредился противогаз, он потерял сознание в колодце. Ему пытались помочь машинисты насосной установки. После спуска они отравились скопившимися в колодце газами.