Следком нашёл виновного в гибели троих мужчин в канализации в Ровеньках

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
9 августа прошлого года в Ровеньках трое человек погибли на канализационно-насосной станции. Работники ООО «Экологические системы» меняли погружной насос в канализации. Во время работ у слесаря-сантехника повредился противогаз, он потерял сознание в колодце. Ему пытались помочь машинисты насосной установки. После спуска они отравились скопившимися в колодце газами.
По факту гибели людей возбудили уголовное дело. Как продвигается расследование, редакция «Фонаря» узнала в следственном управлении по Белгородской области. В ведомстве сообщили, что получили заключение технической судебной экспертизы охраны труда и техники безопасности.
С учётом доводов экспертизы предъявлено обвинение лицу, ответственному за соблюдение техник безопасности в совершении преступления.
цитирует «Фонарь» следственное управление
До конца следствия раскрыть виновного ведомство не может.