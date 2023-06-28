Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

Следком нашёл виновного в гибели троих мужчин в канализации в Ровеньках

28 июня 2023, 14:42
Фото: 1MI
Трагедия в Белгородской области произошла в августе прошлого года. Мужчины погибли во время работ на канализационно-насосной станции. До конца расследования раскрыть имя виновного ведомство не может, сообщает «Фонарь».
Сюжет
Следком

9 августа прошлого года в Ровеньках трое человек погибли на канализационно-насосной станции. Работники ООО «Экологические системы» меняли погружной насос в канализации. Во время работ у слесаря-сантехника повредился противогаз, он потерял сознание в колодце. Ему пытались помочь машинисты насосной установки. После спуска они отравились скопившимися в колодце газами.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело. Как продвигается расследование, редакция «Фонаря» узнала в следственном управлении по Белгородской области. В ведомстве сообщили, что получили заключение технической судебной экспертизы охраны труда и техники безопасности.

С учётом доводов экспертизы предъявлено обвинение лицу, ответственному за соблюдение техник безопасности в совершении преступления.
цитирует «Фонарь» следственное управление

До конца следствия раскрыть виновного ведомство не может.

Стали известны подробности гибели троих мужчин в канализации в Ровеньках
Узнать подробнее
Читайте также:
Водоканал: жалобы белгородцев по строительству канализации основаны на «домыслах»Стали известны подробности гибели троих мужчин в канализации в РовенькахВ Белгородской области упавшего в канализацию мужчину придавило грунтом
#Алина Харина#Кнс#Трагедия#Следком#Расследование#Происшествия#Ровеньки#Гибель
Подпишитесь
Вину признал, но прошлое «безупречное»: что грозит Фуглаеву за обман налоговой
Сегодня, 14:45
Ведерников заявил о 14 погибших псковичах при атаке ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:52
«Золотая лихорадка». Белгородка потребовала от Белгородэнергосбыта 80 кг золота
Сегодня, 14:25
Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр
Сегодня, 08:35
После атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды
Сегодня, 09:07
В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову
Сегодня, 11:46