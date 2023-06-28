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Штрафы за неоплаченную парковку принесли бюджету Белгорода 141 млн рублей

28 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI
Мэр Валентин Демидов похвалил работу МКУ «Белгородское парковочное пространство» и предложил направить заработанные им деньги на нужды города.
Сюжет
Бюджет

Согласно данным, которые привёл директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков, в 2022 году фактические доходы учреждения составили 182,5 млн рублей. Из них:

  • 39 млн — за предоставление платной парковки
  • 1,2 млн — это прочие доходы от оказания услуг
  • 429 тыс. — доход от реализации имущества
  • 141,7 млн — штрафы за неоплату парковок, что составляет 77% от общей суммы дохода

Мещеряков добавил, что доходная часть поступлений в бюджет от оплаты парковок превысила расходы на 71,5%.

Мэр Валентин Демидов похвалил работу «пространства» и предложил заработанные учреждением деньги в следующем году направить на нанесение разметки, ремонт подземных переходов и прочие «дорожные» цели.

Чтобы люди понимали: вот парковочное пространство, а целевые деньги направляются на конкретные задачи. Есть предложение, чтобы деньги были «окрашены», чтобы все понимали, что это приносит хорошую пользу городу и бюджету.
Валентин Демидов

Мещеряков также отметил, что задача платных парковок — не собрать как можно больше штрафов, а обеспечить жителей парковочным пространством в местах массового притяжения. Кроме того, с их помощью удалось снизить число нарушений и число заторов, утверждает директор МКУ.

Мэр Белгорода признался, что получал штраф за парковку
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#Бюджет#Мэрия#Штраф#Парковки#Платная парковка#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Артем Черненко
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