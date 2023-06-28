Штрафы за неоплаченную парковку принесли бюджету Белгорода 141 млн рублей

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Согласно данным, которые привёл директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков, в 2022 году фактические доходы учреждения составили 182,5 млн рублей. Из них:
Мещеряков добавил, что доходная часть поступлений в бюджет от оплаты парковок превысила расходы на 71,5%.
Мэр Валентин Демидов похвалил работу «пространства» и предложил заработанные учреждением деньги в следующем году направить на нанесение разметки, ремонт подземных переходов и прочие «дорожные» цели.
Чтобы люди понимали: вот парковочное пространство, а целевые деньги направляются на конкретные задачи. Есть предложение, чтобы деньги были «окрашены», чтобы все понимали, что это приносит хорошую пользу городу и бюджету.
Валентин Демидов
Мещеряков также отметил, что задача платных парковок — не собрать как можно больше штрафов, а обеспечить жителей парковочным пространством в местах массового притяжения. Кроме того, с их помощью удалось снизить число нарушений и число заторов, утверждает директор МКУ.