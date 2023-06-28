Президент «ГЛОНАСС» сомневается в возможности блокировки GPS в России

Он также прокомментировал ситуацию с глушением сигнала спутниковой навигации после атаки дронов на Москву, отметив, что защита от несанкционированных полетов дронов представляет сложную задачу. Гурко указал, что современные беспилотники могут использовать компьютерное зрение и цифровую модель местности для навигации, а также позиционироваться с помощью Wi-Fi, FM и систем сотовой связи. Технические аспекты блокировки спутниковой навигации значительно сложнее, чем просто отключение сигнала, заключил Гурко.