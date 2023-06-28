Президент «ГЛОНАСС» сомневается в возможности блокировки GPS в России

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Он отметил, что с 2011 года навигационные приемники используют позиционирование по нескольким системам, таким как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, для повышения надежности сигнала. Поэтому блокировка отдельной системы, например GPS, сложна, так как они работают в близких диапазонах и приемник взаимодействует со всеми системами, подчеркнул президент «ГЛОНАСС».
Гурко отметил, что спутниковая навигация широко используется в различных сферах жизни, включая смартфоны, системы управления общественным транспортом и сотовую связь. Он предупредил о серьезных последствиях исключения спутниковой навигации из повседневной жизни.
Ранее Дмитрий Рогозин, руководитель группы военных советников «Царские волки» и экс-глава Роскосмоса, призвал заблокировать GPS в России, однако Гурко не поддержал эту идею.
Он также прокомментировал ситуацию с глушением сигнала спутниковой навигации после атаки дронов на Москву, отметив, что защита от несанкционированных полетов дронов представляет сложную задачу. Гурко указал, что современные беспилотники могут использовать компьютерное зрение и цифровую модель местности для навигации, а также позиционироваться с помощью Wi-Fi, FM и систем сотовой связи. Технические аспекты блокировки спутниковой навигации значительно сложнее, чем просто отключение сигнала, заключил Гурко.