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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:27

Президент «ГЛОНАСС» сомневается в возможности блокировки GPS в России

28 июня 2023, 13:20
Блокировка GPS в России будет сложной, заявил президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Александр Гурко в интервью программе RTVI «Хроники нового мира».

Он отметил, что с 2011 года навигационные приемники используют позиционирование по нескольким системам, таким как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, для повышения надежности сигнала. Поэтому блокировка отдельной системы, например GPS, сложна, так как они работают в близких диапазонах и приемник взаимодействует со всеми системами, подчеркнул президент «ГЛОНАСС».

Гурко отметил, что спутниковая навигация широко используется в различных сферах жизни, включая смартфоны, системы управления общественным транспортом и сотовую связь. Он предупредил о серьезных последствиях исключения спутниковой навигации из повседневной жизни.

Ранее Дмитрий Рогозин, руководитель группы военных советников «Царские волки» и экс-глава Роскосмоса, призвал заблокировать GPS в России, однако Гурко не поддержал эту идею.

Он также прокомментировал ситуацию с глушением сигнала спутниковой навигации после атаки дронов на Москву, отметив, что защита от несанкционированных полетов дронов представляет сложную задачу. Гурко указал, что современные беспилотники могут использовать компьютерное зрение и цифровую модель местности для навигации, а также позиционироваться с помощью Wi-Fi, FM и систем сотовой связи. Технические аспекты блокировки спутниковой навигации значительно сложнее, чем просто отключение сигнала, заключил Гурко.

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