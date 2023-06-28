Обслуживание крышных котельных в Белгородской области может войти в работы капремонта

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По словам чиновника, по инициативе министерства ЖКХ Белгородской области сейчас на согласовании находится региональный проект постановления, чтобы включить в перечень работ по капремонту общего имущества монтаж, демонтаж, восстановление, замену агрегатов и управляющей автоматики крышных котельных.
Сейчас документ на согласовании в правовом управлении правительства Белгородской области. После того, как эти изменения будут приняты, мы получим ещё один источник стабильного финансирования в этом важном вопросе.
Александр Лоскутов
Напомним, из 30 крышных котельных в Белгороде, две находятся в неудовлетворительном состоянии. В целом, половину крышных котельных в областном центре нужно ремонтировать.