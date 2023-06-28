Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

Обслуживание крышных котельных в Белгородской области может войти в работы капремонта

28 июня 2023, 08:42
Фото: 1MI
В настоящее время региональный проект находится на согласовании. Подробнее сообщил заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов.

По словам чиновника, по инициативе министерства ЖКХ Белгородской области сейчас на согласовании находится региональный проект постановления, чтобы включить в перечень работ по капремонту общего имущества монтаж, демонтаж, восстановление, замену агрегатов и управляющей автоматики крышных котельных.

Сейчас документ на согласовании в правовом управлении правительства Белгородской области. После того, как эти изменения будут приняты, мы получим ещё один источник стабильного финансирования в этом важном вопросе.
Александр Лоскутов

Напомним, из 30 крышных котельных в Белгороде, две находятся в неудовлетворительном состоянии. В целом, половину крышных котельных в областном центре нужно ремонтировать.

В Белгороде половина крышных котельных нуждается в ремонте
Узнать подробнее
Читайте также:
Во сколько обойдётся подключение дома с крышной котельной к центральному отоплению?В 17 крышных котельных Белгорода могут возникнуть проблемы из-за украинских горелокВ Белгороде 14 МКД с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению
#Крышные котельные#Ремонт#Капремонт#Программа#Проект#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Кристина Семенчук
Подпишитесь
После атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды
Сегодня, 09:07
Ведерников заявил о 14 погибших псковичах при атаке ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:52
Mash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцев
Сегодня, 07:47
Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр
Сегодня, 08:35
Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?
Сегодня, 07:47
В Кремле вручили госнаграды Лепсу, Вассерману и белгородскому губернатору Гладкову
Сегодня, 11:46