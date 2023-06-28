Обслуживание крышных котельных в Белгородской области может войти в работы капремонта

По словам чиновника, по инициативе министерства ЖКХ Белгородской области сейчас на согласовании находится региональный проект постановления, чтобы включить в перечень работ по капремонту общего имущества монтаж, демонтаж, восстановление, замену агрегатов и управляющей автоматики крышных котельных.