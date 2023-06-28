Новые платные парковки, наказание за оставленных питомцев, школьная форма: темы дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Во время открытого оперативного совещания мэрии директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков предложил организовать новые платные парковочные пространства. По его словам, уровень загруженности парковок Белгорода высок, а это решение улучшит и упростит жизнь горожан.
Среди мест, где предложено организовать новые платные машино-места, есть Народный и Свято-Троицкий бульвары, улицы Гагарина, Костюкова, Королёва и другие.
Жителей Шебекино, уехавших в спешке из-за обстрелов и оставивших дома животных, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом пишет Mash, однако официального подтверждения этой информации не было.
Данное решение правозащитники объяснили тем, что шебекинцы оставили в квартирах животных без еды и воды. Однако признаётся факт, что люди собирались в спешке и надеялись на скорое возвращение в свои дома.
Насущный вопрос озвучил первый замминистра образования области Андрей Мухартов во время прямого эфира. По его словам, жёстких требований, чтобы ребёнок был в школе с 1 сентября в форме, нет. Поэтому пока вопрос с покупкой можно отложить.