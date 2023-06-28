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Новые платные парковки, наказание за оставленных питомцев, школьная форма: темы дня

28 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Белгороде предложили организовать новые платные парковочные пространства, жителям Шебекино грозят уголовной ответственностью за оставленных животных, а белгородским родителям посоветовали отложить покупку школьной формы до сентября.

Новые платные парковки?

Во время открытого оперативного совещания мэрии директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Сергей Мещеряков предложил организовать новые платные парковочные пространства. По его словам, уровень загруженности парковок Белгорода высок, а это решение улучшит и упростит жизнь горожан.

Среди мест, где предложено организовать новые платные машино-места, есть Народный и Свято-Троицкий бульвары, улицы Гагарина, Костюкова, Королёва и другие.

Где в Белгороде хотят ввести новые платные парковки?
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Ответственность за оставленных животных

Жителей Шебекино, уехавших в спешке из-за обстрелов и оставивших дома животных, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом пишет Mash, однако официального подтверждения этой информации не было.

Данное решение правозащитники объяснили тем, что шебекинцы оставили в квартирах животных без еды и воды. Однако признаётся факт, что люди собирались в спешке и надеялись на скорое возвращение в свои дома.

Mash: жителей Шебекино хотят наказать за оставленных питомцев
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Нужно ли покупать школьную форму?

Насущный вопрос озвучил первый замминистра образования области Андрей Мухартов во время прямого эфира. По его словам, жёстких требований, чтобы ребёнок был в школе с 1 сентября в форме, нет. Поэтому пока вопрос с покупкой можно отложить.

Нужно ли сейчас покупать школьную форму? Отвечает белгородский минобр
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#Таисия Некрасова#Платная парковка#Итоги дня#Общество#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Шебекино#Андрей Мухартов#Домашние животные#Школьная форма
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