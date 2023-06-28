Новые платные парковки, наказание за оставленных питомцев, школьная форма: темы дня

Насущный вопрос озвучил первый замминистра образования области Андрей Мухартов во время прямого эфира. По его словам, жёстких требований, чтобы ребёнок был в школе с 1 сентября в форме, нет. Поэтому пока вопрос с покупкой можно отложить.