«Нам некуда больше водить, рады и этому». Белгородка — о площадках для выгула собак

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Первое место для выгула и дрессировки собак в Белгороде, которое мы посетили, — площадка рядом с домом на улице Железнодорожная, 129. Сама площадка неприметная, находится за деревьями и кустарниками. Если вы здесь впервые, лучше уточнить её расположение у местных жителей.
Днём здесь практически никто не гуляет. В основном, собак выводят ранним утром и под вечер. Однако, мне повезло — я встретила на площадке Елену с её питомцем и пообщалась с ней о плюсах и минусах данного места.
Елена живёт в соседнем доме и каждый день выгуливает своего пса Лорда. Это дворняга, которого нашли на остановке «Улица Будённого» ещё щенком несколько лет назад. С тех пор Лорд приобрел новых хозяев в лице Елены и её супруга.
«Мы с соседями ходим по очереди выгуливать собак. Некоторые постоянно приходят, с половины 8-го утра и до 9 часов. Потом наша смена пошла. Мы Лорда сюда водим с двух месяцев, нашли на остановке на Будённого» — рассказывает женщина.
На мой вопрос: «Нравится ли вам здесь, всё ли устраивает?», хозяйка отвечает так:
«А нам некуда больше водить, поэтому, можно сказать, нравится. Мы бы ещё хотели небольшой навес здесь установить. Разговаривали с управляющей компанией, обещали сделать. Я не была на других площадках, не видела лучше. Люди рады тому, что есть. К нам собак даже издалека возят, потому что площадок мало, а собак много».
Я обратила внимание, что площадка находится рядом с проезжей частью, тут же, среди гаражей, есть небольшие станции техобслуживания. Интересуюсь у собачницы: не пугаются ли собаки громких звуков, проезжающих машин?
«Машины, мопеды ездят часто, но собаки не реагируют. Здесь они себя чувствуют как дома. Некоторые породы могут реагировать на незнакомых людей, но не более того. Чаще всего сразу принимают новых собак, начинают знакомиться, играться друг с другом» — поделилась Елена.
Покрытие площадки полностью песочное, по словам женщины, это намного лучше земли. Однако, даже через песок пробиваются сорняки, растения. Увы, их никто не истребляет. А ведь они могут быть ядовитыми для животных.
Собакам нравится песок, по всей территории площадки заметно несколько глубоких ям — это сделали четвероногие. Они так играются: любят валяться и рыть подкопы.
Также белгородка рассказала, что каждую весну и осень они с соседями проводят некий субботник — убирают площадку от мусора и отходов животных. Но есть и недобросовестные хозяева, которые особо не стараются, чтобы прибрать за своим питомцем. Воду для поилки они покупают и приносят сами. Лавку, на которой можно отдыхать, собачники также установили своими силами.
После общения с Еленой стало понятно, что за этим местом в основном следят сами местные жители и собачники. Они стараются облагораживать площадку по мере своих возможностей. Однако, есть вещи, которые люди не в состоянии сделать: например, починить одно из спортивных сооружений для собак, разместить дог-боксы — урны для отходов животных, или произвести озеленение территории. Всё это, к слову, включено в принятые на законодательном уровне стандарты обустройства специализированных площадок для выгула собак. Но люди справляются сами, без помощи управкомов и представителей властей, которые должны помогать горожанам в подобных вопросах.
Ранее, мы рассказывали о специализированных местах, где белгородцы могут выгуливать своих питомцев. Таких площадок в городе всего семь. Белгородская мэрия также прорабатывает вопрос организации и размещения дополнительных площадок. Проводятся встречи с местными жителями, специалисты разрабатывают схемы размещения специализированных мест, ведётся расчёт стоимости работ.