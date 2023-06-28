«Нам некуда больше водить, рады и этому». Белгородка — о площадках для выгула собак

После общения с Еленой стало понятно, что за этим местом в основном следят сами местные жители и собачники. Они стараются облагораживать площадку по мере своих возможностей. Однако, есть вещи, которые люди не в состоянии сделать: например, починить одно из спортивных сооружений для собак, разместить дог-боксы — урны для отходов животных, или произвести озеленение территории. Всё это, к слову, включено в принятые на законодательном уровне стандарты обустройства специализированных площадок для выгула собак. Но люди справляются сами, без помощи управкомов и представителей властей, которые должны помогать горожанам в подобных вопросах.