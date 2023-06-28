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Налоговая отменила проверки бизнеса в Шебекинском и Грайворонском горокругах

28 июня 2023, 06:46
Фото: 1MI
Временную приостановку проверок объявили для того, чтобы бизнес мог спокойно восстановиться. Предприниматели из приграничья, использующие патент, могут в произвольной форме написать заявление, чтобы их деятельность считалась приостановленной, сообщили в оперштабе.
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Бизнес

В приграничных Шебекинском и Грайворонском горокругах отменили проверки бизнеса.

«Никакого обременения или дополнительных документов не выписываем, не тревожим налогоплательщиков, чтобы они могли в спокойной обстановке восстановиться», — завила глава белгородского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Наталия Попова.

В приграничье оказалось немало предпринимателей, использующих патент. На фоне смены условий работы или невозможности вести вообще какую-либо деятельность можно обратиться в налоговую. Достаточно написать заявление в произвольной форме, чтобы деятельность считали приостановленной.

Что касается крупного бизнеса, то его точечные проблемы налоговики стараются решить максимально лояльно.

С какими вопросами белгородские бизнесмены из приграничья обращаются в налоговую
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#Инна Рогова#Налоговая#Проверки#Бизнес#Приграничье#ФНС#Экономика#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Наталия Попова
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