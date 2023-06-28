Налоговая отменила проверки бизнеса в Шебекинском и Грайворонском горокругах

Временную приостановку проверок объявили для того, чтобы бизнес мог спокойно восстановиться. Предприниматели из приграничья, использующие патент, могут в произвольной форме написать заявление, чтобы их деятельность считалась приостановленной, сообщили в оперштабе.

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