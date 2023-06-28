Налоговая отменила проверки бизнеса в Шебекинском и Грайворонском горокругах

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В приграничных Шебекинском и Грайворонском горокругах отменили проверки бизнеса.
«Никакого обременения или дополнительных документов не выписываем, не тревожим налогоплательщиков, чтобы они могли в спокойной обстановке восстановиться», — завила глава белгородского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Наталия Попова.
В приграничье оказалось немало предпринимателей, использующих патент. На фоне смены условий работы или невозможности вести вообще какую-либо деятельность можно обратиться в налоговую. Достаточно написать заявление в произвольной форме, чтобы деятельность считали приостановленной.
Что касается крупного бизнеса, то его точечные проблемы налоговики стараются решить максимально лояльно.