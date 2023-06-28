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На Народном бульваре в Белгороде появятся новые розарии

28 июня 2023, 09:42
Фото: 1MI
Об этом сообщила заммэра и главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова на открытом оперативном совещании администрации Белгорода.
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Цветы

По словам заммэра, в 2023 году сотрудники Белгорбагоустройства активно занимаются восстановлением розариев на территории города. Насаждения с розами будут сохранены на бульваре Первого Салюта, проспекте Богдана Хмельницкого, на Свято-Троицком бульваре, проспекте Ватутина.

В данный момент восстанавливают насаждения на Народном бульваре. Участок с розами появится там осенью. В связи с погодными условиями, растения нецелесообразно сейчас там высаживать. Ремонт розариев на бульваре Первого Салюта частично будет закончен до 10 июля. Закупаются десять новых сортов роз. Их высадят на площади 6,5 тыс кв. метров. Всего за год приобретут 8700 растений. Проект реализуют поэтапно, частично до осени.

Фото: Скриншот с открытого оперативного совещания администрации Белгорода.
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