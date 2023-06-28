На Народном бульваре в Белгороде появятся новые розарии

В данный момент восстанавливают насаждения на Народном бульваре. Участок с розами появится там осенью. В связи с погодными условиями, растения нецелесообразно сейчас там высаживать. Ремонт розариев на бульваре Первого Салюта частично будет закончен до 10 июля. Закупаются десять новых сортов роз. Их высадят на площади 6,5 тыс кв. метров. Всего за год приобретут 8700 растений. Проект реализуют поэтапно, частично до осени.