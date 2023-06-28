«Многолетники преобладают» — заммэра о соотношении культур в ландшафте Белгорода

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Так, по словам главного ландшафтного архитектора Белгорода, Елены Семенковой, оптимальное соотношение летников и многолетников для центральной полосы России считается 30 к 70.
На данный момент однолетников в составе объектов цветочного оформления — 18,1%, тюльпанов — 18,5%, многолетников — 58%. Всего, по подсчётам специалистов, большая часть культур городского ландшафта — многолетние. Они составляют 76,5%.
Ранее стало известно о проблемах и рисках, с которыми столкнулись специалисты мэрии и Белгорблагоустройства при цветочном оформлении Белгорода в нынешнем году. Основными проблемами названы сдвиг сроков из-за сложностей с закупками, неукомплектованные службы и кадровый голод, поздно созревшие тюльпаны из-за холодной весны.