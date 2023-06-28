«Многолетники преобладают» — заммэра о соотношении культур в ландшафте Белгорода

Ранее стало известно о проблемах и рисках, с которыми столкнулись специалисты мэрии и Белгорблагоустройства при цветочном оформлении Белгорода в нынешнем году. Основными проблемами названы сдвиг сроков из-за сложностей с закупками, неукомплектованные службы и кадровый голод, поздно созревшие тюльпаны из-за холодной весны.