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«Многолетники преобладают» — заммэра о соотношении культур в ландшафте Белгорода

28 июня 2023, 13:14
Фото: 1MI

На клумбах Белгорода многолетников больше, чем однолетников

Долгий спор среди белгородцев о количестве многолетников и однолетних растений, кажется, закрыт. Сегодня на открытом оперативном совещании администрации Белгорода заммэра Елена Семенкова заявила, что многолетние культуры в цветочном оформлении города преобладают.

Так, по словам главного ландшафтного архитектора Белгорода, Елены Семенковой, оптимальное соотношение летников и многолетников для центральной полосы России считается 30 к 70.

На данный момент однолетников в составе объектов цветочного оформления — 18,1%, тюльпанов — 18,5%, многолетников — 58%. Всего, по подсчётам специалистов, большая часть культур городского ландшафта — многолетние. Они составляют 76,5%.

Фото: Скриншот с открытого оперативного совещания администрации Белгорода

Ранее стало известно о проблемах и рисках, с которыми столкнулись специалисты мэрии и Белгорблагоустройства при цветочном оформлении Белгорода в нынешнем году. Основными проблемами названы сдвиг сроков из-за сложностей с закупками, неукомплектованные службы и кадровый голод, поздно созревшие тюльпаны из-за холодной весны.

Тюльпаны, закупки, кадровый голод: почему с клумбами в Белгороде проблемы?
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